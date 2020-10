Advierten que el impuesto a la riqueza "provocará desinversión, menos trabajo y más pobres”

El presidente Alberto Fernández, durante una reunión con el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller; y el ministro de Economia, Martín Guzmán. Durante el encuentro, analizaron el proyecto de impuesto a las grandes fortunas

Siguen surgiendo en el sector agropecuario voces en contra del proyecto del impuesto a la riqueza, que promueve el Frente de Todos y que es debatido en el Congreso de la Nación.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos expresaron su rechazo a la iniciativa y aseguraron que de aprobarse la misma, "traerá profundas consecuencias para la economía y generará más pobres, como producto de una medida en contra de la inversión productiva”.

Es por eso, que frente a este panorama, solicitaron a los legisladores nacionales que representan a la provincia, “fijar una posición y que nos digan si están a favor del trabajo y la producción o apoyan un nuevo embate contra la propiedad privada, los medios lícitos de generar riqueza y la imposición de nuevos tributos que afectan el desarrollo de la provincia y el país”, manifestaron.

“Si bien el proyecto es denominado ´Aporte Solidario y Extraordinario´ y su nombre evada intencionalmente la palabra impuesto, es claramente ello, transformándose en una múltiple imposición sobre los bienes, ya que no se deducen ni se tienen en cuenta en su aplicación los alcances de otros tributos que pesan sobre los mismos”, señalaron los representantes de los productores de Entre Ríos.

Y agregaron: “Este nuevo impuesto grava activos y no tiene en cuenta los pasivos de quienes se verán alcanzados, involucrando, por ejemplo, inmuebles y maquinarias. De este modo, quienes tengan deudas por haber adquirido bienes de capital para producir terminarán en una espiral de ahogo que los llevará al quebranto”.

En el documento los dirigentes entrerrianos recordaron que los titulares de los inmuebles rurales están exentos del impuesto a los Bienes Personales, pero en el caso de aprobarse el proyecto que promueven diputados del Frente de Todos, "se verán obligados a pagar este tributo a las grandes fortunas, lo que los obligará a retirar capital de trabajo de las empresas con un resultado inequívoco: desinversión, retracción del empleo y generación de más pobreza”.

Más críticas al proyecto

En otra parte del comunicado, la Mesa de Enlace de Ente Ríos expresó que el proyecto oficialista tiene un “fin recaudatorio y no contempla si los bienes son productivos, suntuarios o especulativos, no prevé mínimos no imponibles sino un mínimo no gravado, provocando que la persona que supere con sus activos el monto establecido pagará sobre el total y no sobre el excedente”, señalaron.

Por último, comentaron: “Este duro golpe a la producción solo generará más pobreza y mayor transferencia de recursos del interior al poder central, ya que incluso no es coparticipable. Esta medida busca esquilmar a sectores como el agropecuario, pero lo encuentra unido con verdadera vocación solidaria”.

El pronunciamiento de los dirigentes del campo de Entre Ríos, surgió en una semana donde rurales del norte de la provincia de Buenos Aires y sectores autoconvocados, especialmente, lanzaron duras críticas sobre Carlos Heller y el Banco Credicoop, entidad que preside . Hay que recordar que el también diputado del Frente de Todos y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, es el autor del proyecto de ley de impuesto a la riqueza. A raíz de esto, están promoviendo a modo de protesta cerrar las cuentas en el Credicoop.

“Carlos Heller es un detractor del sector agropecuario impulsando el mal llamado impuesto a la riqueza, que afecta a todo aquel que ha invertido en su empresa rural, industrial y comercial. Nos preocupa el fuego amigo que no parece entender las reglas de la propiedad privada. De esta manera será imposible sacar a la Argentina de su tragedia, mientras exista este tipo de conductas corporativas”, manifestaron desde la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados.

