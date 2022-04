Pessoas com COVID podem eliminar vírus em suas fezes por até sete meses após o diagnóstico

Enquanto os testes nasais ou de garganta ainda forem usados para obter a descarga de COVID-19, a pesquisa pode mostrar que não é um ponto tão sábio.

Um estudo realizado por cientistas da Stanford Medicine, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu que pessoas infectadas podem eliminar material genético viral em suas fezes por até sete meses após o diagnóstico. Aqueles que o fazem frequentemente sofrem de sintomas gastrointestinais persistentes, como náuseas, vômitos e dor abdominal. O estudo, que acaba de ser publicado na revista especializada Cell , é o primeiro a avaliar a presença de RNA viral em amostras fecais de indivíduos com COVID-19 leve a moderado que são coletados em vários pontos depois de adoecerem. Isso aumenta a crescente evidência de que o vírus SARS-CoV-2 infecta ativamente o intestino.

“As descobertas não implicam que haja transmissão fecal-oral do vírus que causa o COVID-19”, alertam os pesquisadores em seu relatório. Mas os resultados destacam um possível reservatório viral que poderia explicar em parte a intrigante constelação de sintomas que afetam uma minoria de pacientes com COVID-19 por meses após sua infecção inicial.

“Ninguém sabe realmente o que causa COVID prolongado”, explicou Ami Bhatt, professora associada de medicina e genética da entidade responsável pelo estudo. Mas nosso trabalho mostra que o SARS-CoV-2 pode se esconder no intestino por meses. Talvez o COVID prolongado, e a grande variedade de sintomas que causa, seja devido à resposta do sistema imunológico às proteínas virais em reservatórios ocultos por todo o corpo. Pessoas com sintomas principalmente gastrointestinais podem ter uma infecção viral persistente nos intestinos, por exemplo. Outros com confusão mental comumente chamados de “névoa mental” podem ter uma infecção persistente em seu sistema nervoso”, especulou Bhatt.

Esse especialista, que investiga como o microbioma, o vasto universo de bactérias que revestem o revestimento de nossos intestinos, afeta a saúde humana, está ansioso para estudar se a “pegada intestinal” bacteriana de um indivíduo é afetada se o vírus for eliminado e, nesse caso, como e para como longo. Ela e seus colegas continuam seu estudo de disseminação viral em amostras fecais como parte da Iniciativa de Recuperação dos EUA patrocinada pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.

A equipe de pesquisa aproveitou um ensaio clínico inicial lançado em maio de 2020 em um possível tratamento: interferon lambda para infecção leve por COVID-19. Os participantes do estudo foram monitorados para monitorar a evolução de seus sintomas e o grau e localização da excreção viral. Amostras fecais foram coletadas dos participantes em momentos específicos.

Os pesquisadores aproveitaram o teste de interferon lambda porque os participantes estavam menos doentes do que os pacientes hospitalizados, que eram o foco de muitas outras investigações na época. Eles queriam acompanhar o que estava acontecendo na maioria dos pacientes, aqueles com uma doença leve.

Bhatt e seus colegas analisaram amostras de 113 pessoas em diferentes pontos após a infecção. Eles descobriram que cerca de metade com casos leves a moderados de COVID-19 estavam eliminando material genético viral em suas fezes uma semana após o teste positivo para o vírus SARS-CoV-2.

Cerca de 13% das pessoas ainda estavam limpando o RNA viral quatro meses depois, depois de terem eliminado o vírus de suas vias aéreas, e quase 4% tinham RNA viral em suas fezes sete meses após a infecção inicial. A eliminação de fezes também foi correlacionada com sintomas gastrointestinais contínuos do vírus, incluindo náuseas, vômitos e dor abdominal.

“Não está claro por que algumas pessoas infectadas têm sintomas gastrointestinais”, sugeriu Bhatt. Mas outros coronavírus são conhecidos por infectar os intestinos dos animais, então a ideia de uma infecção contínua não é irracional”.

Os cientistas não conseguiram isolar RNA suficiente para determinar quais variantes virais infectaram os participantes, ou demonstrar conclusivamente que as amostras isoladas de qualquer indivíduo nos momentos iniciais e posteriores eram da mesma cepa. Mas como as amostras foram coletadas relativamente cedo na pandemia, a reinfecção com uma segunda cepa ou variante durante o estudo provavelmente era improvável, acreditam os especialistas. As descobertas têm implicações para a vigilância de águas residuais que cientistas e governos estão usando para inferir a contagem de casos de COVID-19 em cidades e condados em todo o país. “Estamos vendo claramente grandes e crescentes quantidades do subvariante Omicron BA.2 em águas residuais em todo o país”, relatou Bhatt referindo-se aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, houve relatos de que o Omicron tem maior probabilidade de causar sintomas gastrointestinais.

Então, esse aumento nas águas residuais é realmente proporcional ao número de pessoas infectadas? Ou mais pessoas eliminam o vírus em suas fezes por mais tempo? Compreender a dinâmica da infecção e disseminação viral é fundamental para o planejamento. É difícil interpretar o monitoramento de águas residuais se não entendermos a biologia que determina quem está derramando, quando e quanto. No início da pandemia, muitos médicos decidiram que o SARS-CoV-2 não infectava o intestino, e isso era perigoso para o nosso entendimento”, concluiu.

