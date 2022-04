O casamento tempestuoso entre Katy Jurado e Ernest Boragnine

A primeira vez que Katy Jurado se casou ela pensou que viveria uma história de amor, no entanto, ela sofreu um de seus piores momentos ao lado de Ernest Borgnine, que repetidamente a agrediu fisicamente. Às vezes, ele até a violava na frente da imprensa.

Ao longo de sua juventude, como uma das atrizes mexicanas de maior renome internacional, Katy Jurado teve uma longa fila de pretendentes de diferentes nacionalidades, mas ficou decepcionada com seu primeiro marido, Victor Velázquez.

Embora ela pensasse que poderia nunca mais se casar, ela conheceu o ator americano Ernest Borgnine em 1954 durante as filmagens de Vera Cruz. Ele teria se apaixonado imediatamente por ela e começado a cortejá-la.

Ernest seguiu Jurado por toda parte, sempre enchendo-a de presentes e dizendo as palavras mais bonitas para ela, a ponto de ela ficar muito lisonjeada. Por pelo menos dois anos ele a tratou assim, então a atriz decidiu concordar em iniciar um relacionamento com ele.

Do noivado, eles avançaram para o casamento, porque em 31 de dezembro de 1959 eles se casaram. No entanto, os maus-tratos logo começaram pelo protagonista de Marty, que em várias ocasiões a agrediu por causa de seu ciúme.

Em várias ocasiões, Katy acordou à noite devido à falta de ar devido ao marido tentar estrangulá-la. Quando ela reagiu, ele apenas disse a ela que tinha sonhado com ela com outro homem e ficou com raiva.

A violência logo se refletiu na mídia, quando a imprensa começou a perceber que o famoso casal tinha brigas constantes em público, principalmente durante eventos para os quais eram convidados.

Rumores de que o casamento estava passando por um momento ruim se tornaram notícias, então a imprensa começou a segui-los em todos os lugares e vários ataques de Borgnine foram capturados pela câmera. O mais famoso da época foi quando, na Itália, o ator a viu em uma das ruas onde vários jornalistas os assistiam e as fotografias da mexicana espancada teriam sido divulgadas em todos os jornais.

Como lembrou Jurado no programa Storias enarzadas, eles estavam em uma reunião para a qual ambos haviam sido convidados e havia bebidas alcoólicas. Seu marido teria demorado um pouco mais do que ela, mas isso serviu para justificar seu comportamento violento em relação ao protagonista de O Seminarista.

Ela não aguentava mais, então decidiu começar a andar sozinha pelas ruas de Roma, mas Ernest a alcançaria e começou a puxar seu braço para sair com ele. Katy recusou e a discussão subiu de tom, a ponto de ela acabar com muito sangue.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

A histrionista garantiu que ela teve que comparecer ao Festival Internacional de Cinema de Veneza com o braço quebrado por causa dos idiotas de seu então marido, o que a fez se sentir vulnerável e humilhada.

Pouco antes de pedir o divórcio, segundo a filha de Katy, Sandra Velázquez, ela foi novamente agredida quase da mesma forma, só que agora toda a sua família testemunhou os maus tratos que sofreu. Naquela época, seus dois filhos garantiram a Ernest que o matariam se ele tocasse sua mãe assim novamente.

Katy pediu o divórcio de Ernest em 1963, após três anos de casamento. Ao longo desse processo, ele teve que solicitar uma ordem de restrição, pois o perigo permaneceu latente. Pelas mesmas razões, o protagonista de El Bruto decidiu ficar longe das câmeras por três anos.

De acordo com Sandra, sua mãe ficou muito desapontada por ela não ter conseguido pela segunda vez no amor.

