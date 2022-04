Polêmica sobre “perdão social” de Petro toma seu preço em sua imagem diante das eleições presidenciais

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

A controvérsia sobre a visita de Juan Fernando Petro à Comissão Inter-Igrejas de Justiça e Paz, para falar com vários prisioneiros no país, a pedido deles, e os esclarecimentos sobre o perdão social, parecem ter conseguido prejudicar a imagem do candidato à Presidência da a República para o Pacto Histórico, Gustavo Petro,.

Apesar de o candidato ter publicado um vídeo no qual esclareceu os rumores que surgiram nas redes sociais sobre uma saída em massa de presos condenados por corrupção dentro de seu plano de governo, a polêmica está cobrando seu preço.

Na medição mais recente da pesquisa do Centro Nacional de Consultoria realizada para o programa CM& News sobre a percepção do candidato após a controvérsia, realizada em 211 cidadãos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Bucaramanga, revela que metade dos entrevistados disse que Gustavo A imagem de Petro piorou após a agitação na mídia.

Quarenta e oito por cento dos entrevistados disseram que a imagem negativa do candidato aumentou; 21 por cento disseram que melhorou e 31 por cento disseram que não sabem nada sobre o assunto.

As cidades que relataram o maior aumento na imagem negativa foram Medellín com 52%, Bucaramanga com 59% e Bogotá com 49%. Quando os entrevistados foram questionados se a controvérsia de Petro os levou a mudar sua intenção de voto, 63% disseram que não, mas 19% disseram que decidiram sair para outra opção. Bucaramanga, Barranquilla e Cali são as cidades onde a mudança foi mais registrada, de acordo com o pesquisador.

Mas em Bogotá e Medellín, a maioria respondeu que seu voto permanecerá o mesmo que haviam decidido antes do escândalo.

Dados os comentários que recebeu nas redes sociais e as perguntas deixadas por este episódio, que seriam as mais fortes que ele teve que enfrentar desde o início de sua campanha, Gustavo Petro, juntamente com sua fórmula vice-presidencial, Francia Márquez, conversou com Noticias Caracol e esclareceu alguns pontos.

“Parece-me que o que foi discutido foi o P para a paz. A visita do meu irmão é feita no meio da Comissão Inter-Igrejas, uma organização financiada pela Igreja Católica Alemã, pelas igrejas evangélicas norueguesas e pela Anistia Internacional. A polêmica surgiu porque alguém confundiu a visita (...) a transformou em, frase usada na mídia, em descontos eleitorais, só porque quem fez a visita é meu irmão”, observou o candidato do Pacto Histórico ao jornal colombiano.

Ele também esclareceu que “eles nunca ofereceram reduções de sentenças a ninguém”, mas que falaram dentro de seu programa de justiça restaurativa: “Para restaurar e indenizar a vítima. Esta é uma questão pela qual venho lutando desde que, Álvaro Uribe Vélez, colocou a lei da justiça e da paz no debate ao Congresso, para perdoar, ele faz, o tráfico armado de drogas.”

Por sua vez, a líder caucan garantiu que a informação foi manipulada para prejudicar a campanha e que isso é comprovado pelos presos que negam as acusações contra possíveis alianças com o Pacto Histórico.

“A verdade é que a oferta que é levantada naquela reunião nunca foi feita.” Ele acrescentou que as pessoas corruptas não merecem perdão social, porque “a corrupção custa vidas, graças à corrupção as crianças morrem de fome neste país, graças à corrupção na minha própria comunidade não há água potável, graças à corrupção muitos jovens não têm garantias de direitos. A corrupção leva, de acordo com a Controladoria, 50 bilhões de pesos por ano.”

Para concluir seu discurso, o candidato presidencial observou que o problema da corrupção está na própria estrutura da sociedade: “Veja o que está acontecendo na Colômbia, eles demonizaram a palavra perdão. Quando falamos de perdão social, falamos de reconciliação social, quem quer falar sobre paz tem que falar sobre reconciliação da sociedade. Os jornalistas tomaram e reduziram o conceito à corrupção e não ao que é, que é a resolução definitiva da violência com a Colômbia.”

