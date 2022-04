Mãe de Felipe Saruma após o casamento com Andrea Valdiri: “As crianças não são nossa propriedade”

Após o casamento pomposo realizado por Andrea Valdiri e Felipe Saruma no último fim de semana, as reações continuam vindo em defesa do casal, que por muitos meses manteve seu relacionamento discreto apesar de compartilhar muitos momentos nas redes sociais.

E é que os rumores sobre a confirmação de seu noivado cresceram à medida que o Santander apareceu compartilhando com Isabella e Adhara, filhas de Barranquilla; no entanto, eles esperaram até o último momento para ratificar seu compromisso, e depois do casamento, as vozes de apoio continuam a se somar.

Foi o caso de Yesenia Andrea, mãe do criador de conteúdo que endossou repetidamente o filho diante de várias polêmicas que surgiram nas redes sociais. Agora, a santandereana compartilhou em suas redes sociais uma mensagem com a qual retribui a Saruma em relação aos filhos de Valdiri.

Por meio de uma história no Instagram, Yesenia Andrea refletiu sobre o caminho que o empresário percorreu, referindo-se ao casamento com a dançarina.

“As crianças não são nossa propriedade, nem devem atender às expectativas dos outros; elas devem construir seu próprio caminho”, disse a mãe de Felipe, acrescentando que seu papel como pais é “respeitá-los, acompanhá-los e prepará-los para esse caminho”.

Você pode estar interessado: A razão pela qual Sebastián Martínez estava prestes a rejeitar sua liderança em 'Até que a prata nos faça'

Como esperado, essa postagem foi replicada por várias contas de entretenimento, e uma delas era 'Rastreando celebridades'. Lá, houve mais reações de apoio a Yesenia Andrea e Saruma; muitos usuários chegaram a dizer que ela é um “exemplo de sogra”.

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

Comentários como: “Deus, desejo que todas as mães do mundo pensem assim”; “Palavras muito sábias... APRENDA AS SOGRAS E LIBERTE SEUS BEBÊS”; “A mãe de Saruma é divina... Eu ousaria dizer que ela tem a mesma idade de Valdiri”; “Eles fizeram um excelente trabalho como pais porque o filho é um verdadeiro cavalheiro”; “É melhor ele não ter dito isso” e “Dos valores de seus pais, é onde se percebe se ele vai ser um bom filho, bom marido e bom pai”, eles destacado na publicação.

Sim: o casamento foi real

Vale ressaltar que, assim como havia expectativa sobre o casamento entre os influenciadores, muitos seguidores expressaram seu pouco otimismo e criaram outras teorias em torno das pistas dadas pelo casal.

Diante disso, a dançarina havia afirmado nos dias anteriores à sua grande festa que, “As pessoas pensam que a beleza só acontece nos filmes e não, não acontece. Este é um casamento real, não é realidade nem para marketing”, disse em diálogo com a Vea Magazine.

Além disso, em sua conta no Instagram, La Valdiri carregou uma imagem na qual foi vista vestida de casamento, com duas de suas amigas, comemorando em sua despedida de solteira.

“Eu amo aqueles que seguem minhas invenções e cafetões minhas loucuras; aqueles que dizem “vamos nessa” e transformam meus momentos em magia (...) Quero agradecer e aplaudi-los por fazerem parte do livro da minha vida, são um capítulo importante e me motivam a continuar escrevendo mais páginas”, disse a empresária.

Finalmente, essas suposições eram verdadeiras e no fim de semana o que muitas celebridades consideravam ser 'O Casamento do Ano' aconteceu.

CONTINUE LENDO: