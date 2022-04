ABC de 'FilBo Ciudad': o que é, por que é tão importante e quais são suas novidades na Feira do Livro

"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

Antes de entrar no universo interior que a cidade de FilBo representa, é necessário entender o que significa esse conceito, que é uma das grandes novidades desta edição da Feira Internacional do Livro de Bogotá.

Para começar, o maior festival literário da América Latina volta a cara depois de passar por duas edições consecutivas marcadas pela virtualidade; daí seu lema: Volte para você voltar. Mas não só os participantes irão a Corferias para desfrutar, desde o pavilhão do país convidado de honra (República da Coreia) até os lançamentos literários; a feira também é realizada em toda Bogotá e esse é precisamente o núcleo desta iniciativa.

Estudantes, acadêmicos, autores iniciantes e autores de 'calo nos dedos' terão a oportunidade de desfrutar do FilBo em diferentes espaços da cidade, como bibliotecas públicas, universidades e livrarias, estendendo o evento a novos públicos para despertar o interesse pela leitura e escrita.

Além disso, não só as cartas colombianas serão vistas nesta faixa, mas também há um espaço dedicado ao convidado de honra do país: a série de filmes e as novidades literárias daquele país estarão acessíveis a milhares de espectadores em lugares como o Centro Cultural Gabriel García Márquez, o Caro y Instituto Cuervo e o Museu de Arte Miguel Urrutia -MAMU-, entre outros cenários.

As recomendações da Infobae Colombia sobre o FilBo Ciudad

Embora o programa seja extenso, existem várias sugestões para evitar perder a cena cultural sul-coreana, muito menos a colombiana, que é protegida pela Secretaria Distrital de Cultura, uma das instituições que promovem essa iniciativa que inclui encontros musicais, histórias de conflito, verdade e memória, e o melhor da sétima arte dos dois países.

Também destaca a articulação desta agenda com a Rede Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed - para o desenvolvimento de diferentes reuniões, lançamentos de textos e apresentações em pontos como a Biblioteca Virgilio Barco, El Tintal e La Marichuela, localizadas no oeste e sul do país capital.

Aqui estão alguns dos destaques do FilBo Ciudad:

- Apresentação dos livros Por que dependemos da biodiversidade? A oportunidade que não podemos perder, e Percepção: uma viagem pelos sentidos. Juan Armando Sanchez e Felipe Reinoso-Carvalho.

Data: Quarta-feira, 20 de abril. Horário: 6:00pm - 7:00pm

Local: Centro Cultural Gabriel Garcia Márquez (Calle 11 # 5-60)

- 10 anos desde a publicação de Birds have no borders: lendas e mitos da América Latina

Autor: Edna Iturralde

Data e horário: quinta-feira, 21 de abril, das 16h30 às 17h30

Local: La Libreria de Ana (Calle 134 # 55 - 30, Centro Comercial Paseo San Rafael)

- FilBo Cine: série de filmes coreanos

Curta-metragem: Big Brother

Data e horário: sexta-feira, 22 de abril, 15h00

Local: Auditório Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez (Rua 11 nº 5-60).

- Assinatura de livros com o autor J. J. Benitez e Antonio Erazo

Data e horário: sexta-feira, 22 de abril, das 16h às 17h

Local: Biblioteca Nacional Unicentro (corrida 15 # 124-30 Local 1-146)

- Conversas que mudarão sua vida: ler como um ato de amor

Meghan Cox Gurdon por Yolanda Reyes. Modera: Liliana Moreno

Data e horário: sexta-feira, 22 de abril, das 18h às 19h

Local: Modern Gym (corrida 9 #74 -99)

- Vozes para o legado da Comissão da Verdade: novas perspectivas sobre o conflito na literatura

Laura Ortiz, Leonardo Gil e Laura Acero. Moderados: Lina Castaño

Data: Sábado, 23 de abril, das 10h00 às 10h45

Local: Praça do Museu de Arte Miguel Urrutia (MAMU, rua 11 # 4-21)

Em parceria com o Instituto Distrital de Artes (IDARTES) e a Comissão para o Esclarecimento da Verdade, Convivência e Não Repetição.

- Diversidade de gênero e identidades dissidentes: Brigitte Baptiste e Camila Sosa Villada

Moderador: Simon Uribe

Data: Sábado, 23 de abril, das 16h às 17h

Local: Biblioteca Pública Virgilio Barco (carrera avenue 60 #57 -60)

Em parceria com a Embaixada da Argentina.

- Conversas que mudarão sua vida: J. J. Benitez: um reencontro com seus leitores

Fale com Antonio Erazo

Data: Segunda-feira, 25 de abril, das 17h30 às 19h

Local: Livraria Lerner, Calle 93 (corrida 11 # 93 A-43)

- FilBo Cine Colombian Film Series — Documentário 'Condores não enterram todos os dias', 50 anos

Data: Quarta-feira, 27 de abril, das 18h30 às 20h

Local: Auditório Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez (Rua 11 # 5-60)

