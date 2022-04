Reforma do poder: deputados do PRI rejeitam iniciativa por violações de acordos internacionais

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Depois de fazer parte da delegação que subiu à tribuna da Câmara dos Deputados enquanto Alejandro Moreno entregava uma mensagem em nome da bancada do PRI, Marco Mendoza, membro do grupo parlamentar, defendeu a proposta do partido ao qual pertence.

Em entrevista à Infobae México, o deputado multimembro do Partido da Revolução Institucional, Marco Mendoza, disse que a iniciativa de Reforma Elétrica apresentada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador viola vários regulamentos internacionais, uma das razões pelas quais seu parlamentar grupo se recusa a votar a favor da emenda constitucional.

Um dos principais tratados internacionais identificados pelo legislador é o Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, e no qual os membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas se comprometeram a tomar medidas para tentar reverter as mudanças climáticas causadas pelo ser humano atividade.

O legislador garantiu que, se a emenda constitucional for aprovada, um retrocesso será dado em questões ambientais, uma vez que a reforma prevê a produção de energia por meio de processos altamente poluentes, ao contrário do apresentado pelos legisladores da Coalizão Going for Mexico.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

Marco Mendoza apresentou sua própria iniciativa de Reforma Elétrica em março passado, que se destacou por suas supostas semelhanças com o próprio presidente, o que fez com que o Grupo Parlamentar do Partido Revolucionário Institucional se dissipasse da proposta.

“O Grupo Parlamentar do Partido Revolucionário Institucional (GPPRI) afirma que a iniciativa que reforma e acrescenta os artigos 25, 27 e 28 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, sobre questões de eletricidade, assinado pelo deputado federal Marco Mendoza e publicado no Diário da Câmara dos Deputados hoje, foi a título pessoal e não representa a posição desta bancada ou a liderança nacional deste instituto político”, disse a Câmara dos Deputados, através de seu site oficial, disse que o comunicado foi divulgado sob as instruções de Alejandro Moreno , presidente do PRI.

O legislador negou que haja represálias dentro do partido para aqueles que expressam uma ideologia diferente da apresentada pelos líderes e líderes do PRI, mas ele ressaltou que, fazendo parte de uma organização política, ele está sujeito aos estatutos que lhe foram ordenados.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

Por esse motivo, o deputado negou que os legisladores do PRI votassem com base nas sanções que podem receber dentro do partido, como as várias declarações contra Carlos Aysa, que falou a favor da Reforma da Eletricidade e foi posteriormente desqualificado por altos executivos do PRI.

Por outro lado, o deputado Marco Mendoza foi questionado sobre alegações de supostos conflitos de interesses contra dois deputados de seus partidos aliados, Edna Díaz, do PRD, e Margarita Zavala, do PAN.

O legislador garantiu que as denúncias contra as deputadas eram apenas uma estratégia para atrasar a discussão e posterior votação da Reforma Elétrica, o que os membros de sua bancada não estavam preocupados, uma vez que estão instalados nas proximidades da Câmara dos Deputados.

Marco Mendoza chegou na companhia da bancada do PRI às instalações do Palácio Legislativo um dia antes da votação, pois o partido garantiu que eles seriam instalados com cobertores e travesseiros para dormir no lugar, evitando assim a aprovação antecipada da proposta presidencial.

CONTINUE LENDO: