O truque para um celular Android dizer o nome da pessoa que está ligando

Com o aplicativo Google Phone, os usuários não precisam mais olhar para a tela para ver quem está ligando. Há muito tempo, a gigante da tecnologia habilitou um novo recurso que permite que as pessoas ouçam o nome ou o número da pessoa que está ligando.

Esse novo recurso é muito útil se você costuma usar fones de ouvido, pois vai te poupar de ter que tirar o celular do bolso para saber quem está ligando. Se o seu celular vem como padrão com o aplicativo oficial do Google Caller, a Infobae explicará neste artigo como ativar novas notificações de identificação de chamadas.

Passo a passo para um celular Android dizer o nome do chamador

Deixar o telefone na cama, na sala de estar, no banheiro ou em outros lugares é normal. Finalmente, há momentos em que é deixado fora do alcance de um. Portanto, se alguém ligar, você não saberá quem é, especialmente se for uma ligação importante, então você terá que parar e ver se está interessado no contato que deseja alcançar.

Bem, esse truque do Android acabou, porque esse sistema operacional tem uma função muito interessante que diz o nome da pessoa ou empresa que está ligando.

Graças ao aplicativo Telefone, agora existe uma opção chamada 'Anúncio de identificação de chamadas' nas configurações do aplicativo.

Por padrão, ele está desativado, mas quando você clica em 'Anúncio de identificação de chamadas', você pode optar por sempre dizer o identificador de chamadas recebidas em voz alta ou apenas quando o fone de ouvido estiver em uso.

Hacer que un celular Android mencione el nombre de la persona que está llamando. (foto: MuyComputer)

Assim que o anúncio do identificador de chamadas for ativado, quando uma chamada recebida for recebida, a síntese de voz do Google dirá através do alto-falante ou fones de ouvido do celular a frase 'chamada de voz recebida de (contato/número) 'ao lado do nosso toque. Ele repetirá a frase até o celular parar de tocar.

Um fato importante a ser mencionado é que, no caso de sinais 'estranhos', você não poderá traduzi-los como esperado, por exemplo, se você tiver um amigo chamado “J (o) se”, o celular dirá “Jack, parênteses, O, parênteses, se”. Para levar isso em consideração.

Como ativar a lanterna assobiando no Android

Algo tão simples quanto a lanterna de um dispositivo móvel Android guarda mais segredos do que qualquer um pode imaginar. Embora você tenha que ter cuidado com os aplicativos de lanterna que instala, depois de encontrar o que funciona melhor, você pode melhorar a experiência configurando-o para ser ativado rapidamente, emitindo um som sibilante.

A princípio, você pode ter dúvidas sobre por que alguém iria querer ativar a lanterna assobiando, mas a verdade é que é uma função mais conveniente em determinadas situações, como quando você não consegue encontrar seu celular e a lanterna pode ajudar a identificá-lo em ambientes escuros ou à noite.

Flashlight by whistle. (foto: Google Play Store/Jose Arana)

Nesse caso, o aplicativo necessário é o Flashlight by whistle. Com ele, basta assobiar perto do dispositivo móvel e a lanterna será ativada mesmo quando a tela estiver desligada.

Seu uso é muito simples, sendo o seguinte:

1. Instale o aplicativo e insira-o.

2. Ative os parâmetros especificados. Algumas permissões podem precisar ser concedidas.

3. Tente assobiar no celular. A lanterna deve ligar ou desligar.

