Durante o encerramento do Festival Ibero-Americano de Teatro, a atriz Conny Camelo denunciou irregularidades no evento

“Eles nos usaram”, com essa mensagem a atriz Conny Camelo iniciou, em suas redes sociais, um vídeo em que denuncia várias irregularidades em torno da 17ª edição do Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá -FITB- e que, entre outras coisas, foi um sucesso em termos de bilheteria e recepção nas obras apresentadas em toda a cidade.

Nessa gravação, a renomada artista indicou que teve problemas para acessar várias obras do festival, mesmo tendo um passe de acesso total, pois havia feito uma troca com os organizadores na qual eles lhe deram uma espécie de assinatura em troca de ela influenciar seus seguidores para que eles pudessem assista aos trabalhos. Isso, após a recuperação que o evento teve, como ele também contou seus primeiros passos através do FITB.

“Toda a minha vida, desde a minha adolescência, desde que pude, fui ao Festival Ibero-Americano de Teatro, fui treinado no Festival, com milhares e uma oficina de todas as empresas do mundo. Bem, acontece que toda a minha vida eu comprei o ingresso de temporada; eu sempre gastei meu dinheiro com isso”, disse Camelo, acrescentando que mais tarde ela participou do evento como atriz e esteve presente na crise financeira que ocorreu em edições anteriores a 2022.

No entanto, com a recuperação econômica que este simpósio artístico teve, a atriz disse que foi contatada pela organização para um pedido especial: “Eles me escreveram pela primeira vez (...) e me disseram 'Conny, você que é um influenciador do teatro, você que está indo ao teatro, nós queremos dar a você esse -passaporte- todo o acesso para que você possa trocá-lo por um composto e escolher suas obras.”

Ele então afirmou que aceitou “alegremente” essa proposta e, uma semana antes, fez o processo para resgatar os ingressos da temporada, incluindo a escolha de obras e horários. Nos primeiros dias não houve muita recepção, mas depois do terceiro dia ela começou a ver a sala onde compareceu plenamente, e foi nesse momento que seus problemas com a logística do Festival começaram.

“-Eles me disseram- 'Não, Conny, não há cédulas para você', e eu 'Mas por que se eu tivesse pedido por eles há uma semana? 'e eles me disseram que estava tudo cheio e que não havia bilheteria. No dia seguinte foi a mesma coisa” e ele disse que nos últimos dias de tablas eles nem atenderam o telefone para acertar as cédulas a que ele tinha direito, então ele ficou surpreso com a organização do Festival por causa dessa negligência.

“Acho super feio por parte do Festival que eles nos usem dessa maneira; que fizemos nosso trabalho e de alguma forma nossa troca tácita de convidar pessoas e que elas estavam animadas em ir ao teatro (...) Peço ao festival que respeite os atores do teatro, os artistas, porque esse festival era nosso, os artistas (...) Respeito e retorno à ética”, disse a Bogotá.

A resposta do FITB

O empresário Ricardo Leyva, um dos encarregados de 'reviver' o Festival de Teatro, explicou em diálogo com o El Tiempo que havia de fato problemas na organização, apesar da ideia de ser novo ao lidar com influenciadores artísticos.

“Nós inventamos algo novo este ano para as pessoas que nos ajudaram a promover o festival, pessoas do teatro, pessoas de influência: criamos um acesso total para que eles pudessem acessar as peças que estavam programando”, disse Leyva, acrescentando que nos últimos dias do evento eles tiveram problemas logísticos. Ele até alegou que havia falado com o próprio Conny e pediu desculpas.

Em resposta, o artista de 45 anos mencionou o gesto do empresário: “Eles pediram desculpas por essa logística e sistema e questão humana. São pessoas novas que também estão aprendendo e que querem que o festival viva e cresça. Todas as boas vibrações”, concluiu.

