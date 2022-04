A oposição celebrou o revés à reforma da AMLO com o hino nacional a plenos pulmões: “Derrota para o populismo”

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Os partidos da oposição, PAN, PRI PRD e até Movimiento Ciudadano uniram-se para retirar a maioria qualificada de Morena durante a votação da Reforma da Eletricidade. Ao coletar 223 votos contra, em comparação com 275 a favor, a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, foi rejeitada.

As primeiras reações dos deputados foram dentro do próprio Congresso da União, onde celebraram ao ritmo de uma piscina coordenada com sua voz: “México, México, México”. Então, todos juntos, cantaram o hino nacional e alguns, com o punho levantado, terminaram com um “Viva México”.

“O hino nacional para celebrar a derrota do populismo”, postou Gabriel Quadri, por exemplo, em suas redes sociais junto com o vídeo do momento.

A votação da oposição varreu pontos vermelhos na tela da Câmara dos Deputados, ou seja, contra. Além disso, juntaram-se Gamino García Rocío Alexis e Pintos Caballero Andrés, do Partido Ecologista Verde do México (PVEM).

E como prometido em suas redes sociais, Carlos Miguel Aysa Damas, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), votou a favor da Reforma Elétrica, contrariando toda a sua bancada, liderada pelo também presidente nacional do partido, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

Mas as comemorações continuaram através das redes sociais, onde não só publicaram os momentos depois de conhecer o resultado, mas também marcaram várias vitórias, tanto pessoais quanto coletivas.

“Conseguimos parar a contrarreforma elétrica aberrante de López (...) É um momento histórico, uma derrota histórica para o populismo, para o presidente, e um ponto de viragem em seu desgoverno”, publicou o panista Gabriel Quadri.

Mariana Gómez del Campo, do mesmo bloco de oposição, publicou uma fotografia da Câmara onde pode ser visto carregando a bandeira mexicana com o punho levantado e garantiu que a Lei Bartlett morreu.

“Esta foto diz tudo e o mais importante é que a OPOSIÇÃO unida nunca será derrotada. Para continuar lutando pelo México. Pela primeira vez estamos a parar uma prejudicial Reforma Constitucional enviada pelo Presidente da República...”, escreveu no seu Twitter oficial.

Victor Pérez Díaz se juntou às comemorações, que postou um novo vídeo através de suas redes sociais. Nele, é possível ver que deputados da bancada do PAN se reuniram para tocar com muita alegria o hino do seu partido, enquanto se abraçavam, cumprimentavam e sorriam um para o outro.

Alejandro Moreno, deputado e presidente nacional do PRI, fez o mesmo através de suas redes sociais, onde parabenizou todos os membros de sua bancada pelo resultado proposto e alcançado durante a votação dos artigos sem reservas.

“Reconheço a lealdade e a coragem dos deputados da oposição, especialmente dos 70 PRI, por terem mantido sua palavra com honra. Esta noite será marcada na história, sempre avançando do lado dos cidadãos. O México vem primeiro!” , ele escreveu.

E os deputados do Partido da Revolução Democrática (PRD) também se juntaram a uma publicação coletiva através das redes oficiais dos perredistas no Congresso:

“#México ganhou, energia limpa ganhou, jovens ganharam, sua família ganhou, suas causas ganharam, você ganhou. Graças a você hoje nos tornamos uma pátria, descartamos #LeyBartlett, as causas do #PRD são as causas das pessoas”, escreveram eles em sua conta no Twitter.

