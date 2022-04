Três incêndios florestais foram relatados em San Cristobal, no sul de Bogotá, no fim de semana

Durante a Sexta-Feira Santa e o sábado no sudeste de Bogotá, três incêndios foram relatados nas colinas da cidade de San Cristóbal, nos quais felizmente não houve feridos, embora a camada de vegetação da área tenha sido afetada.

Conforme relatado na conta do Twitter do gabinete do prefeito local, na tarde de sexta-feira ocorreu o primeiro incêndio, que exigiu o apoio de máquinas para controlar as chamas.

“O incêndio florestal cuja origem, aparentemente, foi causada por causas naturais, foi controlado no bairro de Quindío”, eles trinaram naquele dia.

No entanto, no domingo, mais duas conflagrações foram relatadas que seriam causadas pelas atividades de lazer realizadas pelas pessoas nesta época da Semana Santa.

“Costumamos ter incidentes de queimadas florestais nessa área e principalmente quando crianças e meninos estão de férias, já que eles saem para passear e de repente são negligenciados e geram uma conflagração”, disse o Tenente Jairo Bolaños, do Corpo de Bombeiros Oficial da capital colombiana, no noticiário da televisão. programa Citynoticias.

Segundo o mesmo funcionário, as chamas afetaram 800 metros quadrados da colina nas proximidades do bairro de Altos del Zuco.

“Da cobertura vegetal a aproximadamente 2 quilômetros de distância um do outro, isso nos faz prever que eles foram intencionais. Cerca de 500 metros quadrados foram queimados e, no outro lugar, cerca de 300 metros quadrados”, disse o socorrista da TV da cidade de Bogotá.

Nessa mídia, eles explicaram que o fogo afetou a cobertura vegetal que compõem retamos espinhosos e as plantas nativas da capital colombiana. Em ambos os incidentes, nenhuma pessoa foi afetada e três máquinas e um caminhão-tanque foram necessários para apagar as chamas.





Plano de devolução

Precisamente, este domingo marca o fim da Semana Santa e, com ele, as férias de muitos habitantes da capital colombiana que deixaram a cidade nos últimos dias. Como de costume, neste sábado começa o retorno dos viajantes a Bogotá e as autoridades já estão se preparando para avançar no Plano de Retorno.

De acordo com dados da Secretaria Distrital de Mobilidade, cerca de 800.000 veículos deixaram a capital do país para outros municípios para aproveitar essa pausa. Da mesma forma, o último relatório do gabinete do prefeito mostra que mais de 400.000 carros já retornaram à cidade.

O maior fluxo de tráfego em receita para Bogotá deve ocorrer entre sábado 16 e domingo, 17 de abril, no desenvolvimento do Plano de Retorno.

As pessoas que viajam para Bogotá neste fim de semana devem levar em consideração os fechamentos de estradas que estão em vigor, por exemplo, o da estrada que leva de Girardot à capital do país. Também é importante notar que a entrada para a cidade não pode ser feita em nenhum momento, pois haverá um pico e uma placa regional.

No domingo de Páscoa até o meio-dia, todos os veículos poderão entrar na cidade, das 12h às 16h, veículos com placas pares entrarão na capital do país. Das 16h às 20h, os carros cuja placa termina em números ímpares poderão entrar.

A partir das 20h, a passagem será novamente habilitada para todos os veículos que desejam entrar em Bogotá, independentemente do número em que a placa termina.

Deve-se notar que, paralelamente à restrição de entrada na cidade, as autoridades locais implementarão a corrida reversível da Sétima Corrida da 245th Street e 180th Street, entre 14h30 e 20h00.





