“Sneakerella”: uma nova versão de “Cinderela” chega ao Disney Plus

“Sneakerella”: o novo filme da Disney Plus que reinventa a história de “Cinderela”. (Disney Além disso)

Um novo musical está chegando ao Disney Plus: é Sneakerella, o filme estrelado por El (Chosen Jacobs), um aspirante a designer de tênis (é aí que começa a palavra do título, tênis em inglês, tênis em espanhol) que mora no Queens, na cidade de Nova York. Mas enquanto ele vai atrás desse sonho, ele trabalha na loja de sapatos que pertenceu a sua mãe, que morreu há alguns anos, e ele tem um talento artístico que ele esconde de Trey, seu padrasto (Bryan Terrell Clark) e seus dois meio-irmãos odiosos: Zelly (Kolton Stewart) e Stacy (Hayward Leach) .

Mas a vida desse jovem mudará quando ele cruzar casualmente seu caminho com Kira King (Lexi Underwood), filha de Darius, um dos melhores jogadores de basquete da história do esporte e também um dos magnatas do mundo dos tênis. Kira é conhecida como a princesa azul de Manhattan e então ela começará esta história de amor digna de Cinderela (seu nome Cinderela em inglês, daí as últimas letras do título deste filme).

Sneakerella é um musical marcado pelo hip/hop e pop, que tenta dar um toque especial à clássica história de amor de La Cinderela. Mas agora, o que acontecerá após o encontro entre El e Kira? O protagonista fará tudo ao seu alcance para se reunir com a jovem e para isso terá a colaboração de Sami (Devyn Nekoda). Juntos e com a ajuda da magia, eles conseguirão encontrar coragem para usar seu talento e sonhar em alcançar seus objetivos.

O lançamento deste filme foi adiado duas vezes por vários motivos. Foi originalmente programado para ser lançado no ano passado, depois a data foi adiada para 18 de fevereiro de 2022, até que seu lançamento foi finalmente confirmado para o próximo dia 13 de maio no Disney Plus.

Os escolhidos Jacobs e Lexi Underwood são acompanhados por John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Robyn Alomar e Yvonne Senat Jones. O filme é dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum, que também é produtora executiva. Essa tarefa é compartilhada com Jane Startz e Rachel Watanabe-Batton. O roteiro foi deixado para David Light & Joseph Raso, Tamara Chestna (ela também é produtora executiva) e Mindy Stern & George Gore II, que foram baseados em uma história de Stern & Gore e Light & Raso.

