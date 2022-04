Os detalhes chocantes da declaração do filho de Paul Auster sobre a morte por overdose de seu bebê de 10 meses

Daniel Auster, filho do famoso escritor americano Paul Auster, testemunhou este domingo perante a polícia depois de ser preso na sexta-feira passada por a morte de uma overdose de Ruby, seu bebê de 10 meses. O homem de 44 anos forneceu detalhes chocantes das últimas horas da menina.

Segundo as autoridades, em 1º de novembro, ele injetou heroína em sua casa em Park Slope - um bairro residencial no Brooklyn, Nova York - depois que sua esposa Zuzan Smith saiu para trabalhar. Depois de beber, ele tirou uma soneca com a pequena Ruby.

Quando acordou, o bebê de dez meses estava “com lábios azuis e olhos rígidos”. Antes de ligar para o 911, ele deu a ela Narcan, um spray nasal usado para reverter uma overdose de opioides, “no caso de a garota ter sido exposta a narcóticos”, de acordo com os arquivos.

Eventualmente, os paramédicos chegaram à casa e encontraram o bebê inconsciente e a transferiram para o Hospital Metodista, onde mais tarde ela foi declarada morta.

Os médicos legistas da cidade determinaram que Ruby morreu de uma overdose de fentanil e heroína, com droga suficiente em seu corpo para “deixar um adulto inconsciente”, disse o vice-promotor Tien Tran na aparição de Daniel no Tribunal Criminal do Brooklyn.

No entanto, a polícia local ainda não determinou como o bebê ingeriu as drogas.

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

O promotor Tran acrescentou que Auster, que foi preso na sexta à noite e acusado de homicídio culposo e homicídio negligente, admitiu que tinha “maços de heroína” naquele dia em que mantinha no banheiro.

O réu também admitiu às autoridades que tomou heroína naquele dia, embora tenha afirmado inicialmente que não havia usado drogas.

Durante a apresentação deste domingo, na qual Auster não falou, o procurador Tran pediu ao juiz John Hecht a prisão preventiva do arguido. O advogado de Daniel, John Godfrey, da Legal Aid Society, pediu que “fiança razoável” fosse definida e disse ao juiz que seu cliente havia se desintoxicado.

O juiz emitiu uma ordem de tratamento psiquiátrico para Daniel e fixou sua fiança em US$ 250 mil de seguro, ou US$ 100 mil em dinheiro.

“Há extrema imprudência, é um risco de fuga devido ao seu uso de drogas”, disse Hecht.

Nenhum membro da família de Auster esteve presente na audiência deste domingo.

Dois dos vizinhos de Daniel disseram ao The New York Post que depois que o bebê morreu, ele havia levado vários pertences e itens do bebê para a rua para qualquer um levar. “Tudo, as roupas de bebê, os livros, os brinquedos... foi de partir o coração”, disse um dos moradores que não quis dizer seu nome.

Quando adolescente, Auster frequentava clubes na cidade de Nova York e estava envolvido com drogas. Aos 18 anos, em 1996, quando tinha 18 anos, Daniel testemunhou o assassinato do traficante de drogas chamado Andre 'Angel' Melendez pelo assassino do Club Kid Michael Alig, que era promotor de boates.

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul) EFE

Então, Daniel recebeu $3.000 do dinheiro de Melendez em troca de seu silêncio. Mais tarde, ele se declarou culpado de posse de propriedade roubada e recebeu cinco anos de liberdade condicional.

Ele foi preso em outras ocasiões, incluindo várias vezes por posse de drogas em 2008 e 2010. Em 2009 foi acusado de pequenos furtos e posse de bens roubados.

Paul Auster é um conhecido romancista que escreveu obras como “Um Homem no Escuro”, “O Livro das Ilusões”,” A Trilogia de Nova York” ou “Leviatã”, e recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio Príncipe das Astúrias de Literatura em 2006.

Em “A Noite do Oráculo”, publicado em 2003, o narrador é um escritor cujo filho é viciado em drogas.

A mãe de Daniel, a primeira esposa de Paul Auster, é a colega escritora Lydia Davis.

Continue lendo: