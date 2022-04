O trailer dos novos episódios de “Teerã” foi revelado e com a participação de Glenn Close

Este é o trailer oficial da segunda temporada de “Teerã”, reconhecida pelo International Emmy Awards como Melhor Série Dramática. (Apple TV Plus)

O thriller de espionagem mundial voltará às telas no próximo mês e já temos o primeiro teaser oficial compartilhado pela Apple TV+. Os próximos episódios de Teerã, a série vencedora do Emmy, continuarão a narrar a jornada de Tamar na execução de um novo plano após o fracasso de um major que ele empreendeu na capital do Irã. Nesta continuação, o elenco adicionou o vencedor do Globo de Ouro e oito vezes indicado ao Oscar Glenn Close, no papel de Marjan Montazeri.

De acordo com os eventos originais vistos na estreia do título em 2020, Tamar (Niv Sultan) é um hacker-agente do Mossad que se infiltrou em Teerã sob uma identidade falsa para ajudar a destruir o reator nuclear do Irã. No entanto, ele erra seu objetivo e desencadeia uma operação que pode colocar em risco seus entes queridos.

Além de Close e Sultan, o elenco da produção inclui Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi, Shila Ommi, Menashe Noy, Navid Negahban, Liraz Charhi, Qais Khan, Sogand Sara Fakheri, Reza Diako, Dan Mor, Arash Marandi, Danny Sher, Moe Bar-El e Ash Goldeh.

Teerã é uma criação de Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn. O filme foi dirigido por Daniel Syrkin e o roteiro é o resultado da colaboração de Omri Shenhar e Zonder. A produção executiva apresenta Dana Eden e Shula Spiegel para Donna e Shula Productions; Alon Aranya para Paper Plane Productions; Julien Leroux para Paper Entertainment; Peter Emerson para Cineflix Studios; e Eldad Koblenz para Kan 11. Zonder, Shenhar, Syrkin e Dari Shai Slutzky também são produtores executivos.

Teerã, a aclamada ficção israelense sobre espiões

De acordo com a sinopse oficial do serviço, a série conta “a emocionante história da agente do Mossad Tamar Rabinyan, que se infiltra em uma missão perigosa em Teerã que coloca ela e todos ao seu redor em grave perigo”. A aposta televisiva estreou há dois anos através do catálogo original da Apple TV+ e, pouco depois, foi reconhecida pelo International Emmy Awards com o prêmio de Melhor Série Dramática.

Em fevereiro deste ano, foi confirmado que Teerã lançará seu os dois primeiros episódios em 6 de maio e o restante deles será lançado todas as sextas-feiras até o final da temporada (consistindo em oito episódios no total) marcada para 17 de junho. Atualmente, a primeira parcela pode ser vista no serviço de streaming.

