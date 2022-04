Indecopi impõe sanção milionária aos supermercados por arranjar o preço da Turquia no Natal

A Comissão de Defesa da Livre Concorrência da Indecopi (CLC) sancionou, em primeira instância administrativa, a Cencosud Retail Perú S.A., Hipermercados Tottus S.A., Makro Supermayorista S.A. e Supermercados Peruanos S.A. para organizar preços no mercado de comercialização de toda a marca Turquia San Fernando em todo o país. A multa de 17 240 000 soles também inclui a empresa San Fernando por ter sido um facilitador do cartel.

A infração consistiu em fixar um preço mínimo para todo o perú San Fernando, para o qual as empresas alinharam seus preços para mantê-los artificialmente altos durante os meses de dezembro, entre 2009 e 2016, que cobriu o acordo, de acordo com declarações, e-mails e informações econômicas obtido pela Direção Nacional de Pesquisa e Promoção da Livre Concorrência.

Além disso, a participação de San Fernando durante as campanhas de Natal de 2015 e 2016 foi credenciada como facilitadora do cartel, responsável por comunicar o preço mínimo aos autoserviços, transferir informações e reclamações entre eles e buscar o cumprimento do acordo. Assim, cada autoatendimento condicionou seu respeito pelo preço mínimo à conformidade dos demais concorrentes.

Além das multas impostas, a Comissão ordenou que as empresas acima implementassem um programa de conformidade da concorrência de 3 anos, com base nas recomendações contidas no Guia de Programas de Conformidade com Regras de Concorrência Livre publicado pela Indecopi em março de 2020.

A decisão da Comissão pode ser apelada para a Câmara Especializada de Defesa da Concorrência, em segunda instância.

A Indecopi continua demonstrando seu compromisso com o fortalecimento da eficácia da Lei da Livre Concorrência nos diversos setores da economia, promovendo uma cultura de concorrência e contribuindo para o desenvolvimento econômico para o bem-estar dos consumidores.

OS DADOS

Todos os anos, a oferta de perus de Natal é de cerca de 2 milhões de unidades, sendo a Turquia de San Fernando a que mais consome.

