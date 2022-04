Distúrbios da voz aumentaram 30% durante a pandemia

A voz é uma ferramenta indispensável para a comunicação humana. A causa mais comum de distúrbios da voz é um processo inflamatório das cordas vocais , que se esforçam para aumentar o volume diante dos obstáculos impostos pela distância física, pelo ruído do ambiente ou pelo tecido da tira do queixo.

Para aumentar a conscientização sobre os cuidados com a voz e a importância da detecção precoce de doenças que afetam a laringe e as cordas vocais, o Dia Mundial da Voz é comemorado em todo o mundo todo 16 de abril.

Há vários sintomas que devem ser observados, pois podem indicar problemas com as cordas vocais. Mudanças na qualidade da voz abrangem uma série de situações: “ Que soe diferente do normal ou algo mais “rouco”, o que é conhecido como disfonia, ou seja, dificuldade em emitir sons ao tentar falar e que pode se manifestar como um ambiente mais monótono, arejado, apertado voz, com cortes, até a perda total da voz ou afonia ”, disse a especialista Patricia Farías, médica em fonoaudiologia do British Hospital.

Existem também outros tipos de “bandeiras vermelhas”, como fadiga ou cansaço durante ou após a fala, sensação de falta de ar, dor e/ou desconforto no pescoço e ombros ao falar, limpeza frequente, desconforto ao engolir, dor de ouvido após falar, sensação de corpo estranho na garganta e/ou perda parcial de voz ou total, entre outros.

Embora muitas vezes exista a ideia de que os cuidados com a voz são reservados apenas para determinados setores, como professores, cantores ou palestrantes, Fabiana Wilder, chefe de Fonoaudiologia do Hospital de Clínicas, alertou: “Qualquer mudança na voz é um indicador para a realização de uma consulta e se essas alterações duram mais de 15 dias, requer sim ou sim uma consulta com um laringologista especializado e fonoaudiólogo. Não é normal que a voz fique rouca, disfônica ou que apareçam pausas, nem em crianças nem em adultos”.

O especialista destacou que quase 30% da população geral sofre de disfonia em algum momento de suas vidas e que, no caso dos profissionais da voz, esse número sobe para 45%.

Essa situação foi agravada pela pandemia de Covid-19, uma vez que, desde o início, as consultas aumentaram em mais de 30% em pessoas entre 20 e 60 anos e, em menor grau, na faixa de 65 a 70. Entre os principais motivos, Wilder incluiu as restrições implementadas pela emergência sanitária: “A dinâmica da comunicação mudou. Por causa da máscara, a clareza na fala é limitada e temos que fazer mais esforço para sermos compreendidos. Há muitos pacientes que relatam muito desconforto: uma sensação de secura ou um corpo estranho”.

Em idosos, os distúrbios vocais estão associados à situação de isolamento inicial: “Com todas as restrições, os idosos não se comunicaram, portanto há uma diminuição no desempenho em relação ao não uso da voz”, reiterou o especialista do Hospital de Clínicas.

Qual é a melhor forma de cuidar da voz?

“Conhecê-la e treiná-la. Muitas vezes, a indicação terapêutica tem a ver com tomar consciência de quais são os elementos do uso da voz, a fim de evitar futuras lesões e disfonias. Em geral, a patologia benigna ocorre devido ao uso indevido e abuso da voz, ou seja, alta demanda vocal e sem diagnóstico e tratamento correspondentes ”, explicou Wilder.

“É essencial saber que, se a disfonia ou algum desses sintomas ou sinais persistirem por mais de sete dias, é necessário consultar um médico especialista. Muitos danos e lesões na laringe são frequentemente associados a vozes roucas, ásperas ou agravadas e geralmente são minimizados ou normalizados”, acrescentou o Dr. Farías.

Diagnóstico e prevenção

O Serviço de Fonoaudiologia do Hospital de Clínicas de Buenos Aires acontecerá a partir de sábado, 16 de abril, que terá como objetivo fornecer mais informações sobre as principais características da voz. Uma análise acústica da voz será realizada com base nas gravações recebidas. Para fazer a consulta, você deve enviar um e-mail para dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

“Se houver algum tipo de alteração, faremos uma indicação e/ou sugestão de etapas a serem seguidas em relação às características que avaliamos. Pode ser a indicação de consulta otorrinolaringológica precoce, treinamento vocal ou acompanhamento periódico dependendo da demanda vocal”, explicou o chefe de Fonoaudiologia do hospital universitário.

Por sua vez, a Área de Laringe e Voz do Serviço de Otorrinolaringologia do British Hospital oferecerá uma palestra online aberta e gratuita para aumentar a conscientização sobre os usos e abusos da voz, formas de prevenir doenças, danos e lesões, e cuidados especiais ao usar a voz para trabalhar, entre outras. Será realizado no dia 22 de abril às 19h e será intitulado: “Toda a vida com voz”.

