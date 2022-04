Menor é salva de morrer em competição náutica em Cartagena: guarda costeira a pegou para auxiliar

Há poucos minutos, a Marinha colombiana confirmou o resgate de um menor que sofreu um acidente na Baía de Cartagena, perto do Clube Naval, enquanto praticava um esporte aquático. Como afirmaram inicialmente, a jovem perdeu o controle da prancha, que era impulsionada por uma asa, ou modalidade conhecida como Wing Foil, o que a fez cair no mar e ficar inconsciente.

O capitão da fragata Fredman Edicson Jiménez Cifuentes, comandante da estação da guarda costeira de Cartagena, conversou com Infobae e revelou os detalhes do ocorrido.

A Estação da Guarda Costeira de Cartagena ativou todos os dispositivos e equipamentos de emergência, permitindo a localização imediata do barco e da jovem. Ela foi então transportada para o cais conhecido como “Las Gaviotas”, onde foi inicialmente avaliada e posteriormente transferida para um centro médico na capital de Bolívar, onde recebeu um check-up completo. O vídeo mostra quando os guardas costeiros realizam manobras de emergência enquanto chegam em terra.

Marinha colombiana auxilia menores em situações de emergência no mar. Unidades da Guarda Costeira da Marinha colombiana evacuaram nas últimas horas, um menor que teria naufragado na Baía de Cartagena.

Em relação ao estado de saúde do menor, o capitão Jiménez disse:

Deve-se notar que há alertas emitidos pelas autoridades, que recomendam que turistas, banhistas e esportistas tenham cuidado durante esses dias de férias da Páscoa. De acordo com a Direção Geral Marítima da Colômbia, DIMAR, houve “um aumento progressivo na velocidade dos ventos alísios e da altura da onda no Mar do Caribe”, o que afetaria Cartagena, Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta e Barranquilla.

Diante desses alertas, o capitão recomendou:

No entanto, ele acrescentou que eles estão monitorando os “Tailwinds”, que mostraram um pequeno aumento nas horas da tarde durante os últimos dias. “É por isso que é importante tomar todas as medidas preventivas para o retorno de banhistas ou atletas da área da ilha para Cartagena. Bem, porque naquela hora da tarde, as ondas são um pouco mais fortes do que durante a manhã, quando vão para aquela área. Então, temos alguns esquemas de segurança que não há dispositivos em lugares diferentes para fazer o controle de retorno desses barcos e verificar se eles realmente fazem, porque todos eles chegam sem nenhuma notícia”, disse.

A Marinha lembra às pessoas que elas podem alcançar a linha de resposta de emergência 146 e a linha 123 da Polícia Nacional, que está ligada à Diretoria da Guarda Costeira de Cartagena.

