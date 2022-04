Freddy Rincón: programação da despedida do Colosso de Buenaventura em Pascual Guerrero

A capital de Vallecaucana já está se preparando para receber o Colosso de Buenaventura e homenageá-lo no estádio onde ele deu tantas alegrias aos torcedores da América de Cali e da seleção colombiana.

Dois dias após sua morte e depois de ser levado para Buenaventura, o corpo de Freddy Rincón retornará a Cali para o adeus final antes de seu enterro na manhã de sábado, 16 de abril.

Por meio de sua conta no Twitter, Sebastián Rincón, filho do ex-jogador de futebol que morreu aos 55 anos, se manifestou para revelar os detalhes e o itinerário da homenagem que será prestada ao ídolo da seleção durante a semana de Páscoa de sábado.

Ao meio-dia de sexta-feira, 15 de abril, Sebastián, atacante do clube argentino Barracas Central, divulgou as informações sobre a programação da funerária Los Olivos, na capital Vallecaucana:

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

A homenagem começará às 10h no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Uma paraliturgia será realizada no palco sul do recinto esportivo até 12 m.

Terminada a cerimônia, a organização do evento permitirá o acompanhamento do público das 12h às 16h e, finalmente, das 16h às 18h, seu caixão será transferido para o Cemitério Metropolitano do Sul, para sua despedida final.

Nos microfones do programa Balón Dividivido, Sebastián Rincón expressou sua dor e agradeceu as condolências após a morte fatídica após o acidente do ídolo esportivo nacional:

Às 23h30 desta quarta-feira, 13 de abril, a Clínica Imbanaco, em Cali, confirmou a morte de Freddy Rincón no sexto relatório médico sobre o estado de saúde do ex-atleta, que foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) três dias após sofrer um grave acidente de trânsito na madrugada da última segunda-feira, 11 de abril na capital do Valle del Cauca.

O centro médico havia relatado que a condição de Freddy Eusebius era profundamente crítica, levando em consideração o acompanhamento, exames diagnósticos e estudos radiológicos, que não mostraram um desenvolvimento favorável para ele. Nesse sentido, o diretor médico da clínica, Laureano Quintero Barrera, relatou que o paciente permaneceu em condições extremas em sua respectiva UTI.

Esta foi a compilação de sua carreira profissional no esporte internacional e a confirmação de sua morte pelo centro médico que o tratou após o acidente em que, aparentemente, ele era co-motorista da van que bateu em um ônibus do sistema de transporte público de massa de Cali (MÍO) em Cali em no início da manhã de 11 de abril:

O prefeito de Cali, Jorge Iván Ospina, falou na segunda-feira para revelar novos detalhes sobre o acidente em que Freddy estava envolvido. O presidente municipal conseguiu compilar que a colisão contra o ônibus do sistema de transporte público ocorreu às 4:11 da manhã, quando o caminhão Ford com placas UGR 410 atingiu um ônibus nas proximidades do setor do parque El Perro.

Deve-se notar que na rua onde ocorreu o acidente, os apoiadores de Rincón foram homenageá-lo na manhã de quinta-feira, 14 de abril:

CONTINUE LENDO: