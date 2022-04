ELN pede aos moradores de Arauca que se declarem “neutros” para evitar serem declarados objetivo militar

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

Nesta sexta-feira, 15 de abril, foi divulgado um panfleto assinado pela Frente de Guerra Oriental do Exército de Libertação Nacional (ELN), no qual reiterava a sua “decisão política” de enfrentar os dissidentes das FARC lideradas por Arturo Paz, vulgo Jerónimo, grupo residual com o qual tem conduzido uma “guerra total” desde o final de 2021 e que levou a uma crise humanitária.

Através do documento atribuído ao grupo armado ilegal liderado por Manuel Vásquez Castaño, a estrutura armada apontou que este confronto armado, que levou ao deslocamento de mais de 1.500 pessoas, incluindo ex-combatentes das FARC no processo de reintegração, camponeses e cidadãos venezuelanos, “continua e não haverá concessões”, espalhou a grave crise de segurança nesta região para o leste da Colômbia.

“A base social das 'antigas FARC' não é um objetivo militar e exortamos aqueles que continuam acreditando nos supostos comandantes e unidades mercenárias do 'Bloco da Décima Fronte' e seus aliados como revolucionários e defensores do povo com carros-bomba, a se 'neutralizarem', para que eles não são considerados uma população combatente”, disse o ELN no panfleto.

Também indicaram que a população desta região e na fronteira “deve estar calma”, indicando que este grupo armado, que tem uma forte presença nesta região onde o controlo de alguns dos corredores estratégicos e negócios ilícitos é disputado, “não é dois pesos e duas medidas e continuará a 'defender' populares interesses, trabalhadores, seus processos sócio-econômicos e, principalmente, suas vidas”.

Finalmente, eles indicaram que seu partido era o povo e seu programa era o socialismo, razão pela qual as alianças serão realizadas com o Bloco Popular e Revolucionário, uma mensagem que coincide com o comunicado que emitiram no início do ano em que garantiram que viam a necessidade de “defender”. os territórios e o tecido social” da ofensiva lançada pelo pseudônimo Jerónimo que levou a uma crise humanitária.

A fundação de direitos humanos Joel Sierra, localizada em Arauca, alertou para a escalada da violência neste departamento, já que houve sete assassinatos em abril, o que destaca a morte de duas mulheres. É importante ter em mente que, desde o início de 2022, esta região foi atingida pelo duro conflito armado, perpetrado por dissidentes das FARC, do ELN e pela constante militarização das forças armadas.

Em um longo comunicado, a Fundação disse: “O povo araucano continua enfrentando a escalada dos conflitos políticos, sociais e armados, desde os primeiros dias do ano; que já deixa líderes mortos, ameaçados, atacados, atos de barbárie e terrorismo, deslocados. Além disso, mais de uma centena de mortes violentas, das quais sete são mulheres, incluindo uma menor”.

As vítimas reveladas pela fundação são: Blanca Sánchez Gómez, de 54 anos, assassinada em 5 de abril, na qual o Sr. Mario Montoya também morreu. Da mesma forma, foi registrada a morte de Juvenal Carrillo Galvis, 56 anos, e Jorge González.

CONTINUE LENDO