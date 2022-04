Comentário ácido de Hector de Mauleon contra AMLO em resposta a Martín Moreno: “Sem empatia”

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Após a revogação do mandato, muitos críticos atacaram a consulta do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que eles descreveram como um exercício para reforçar o ego do chefe do executivo.

Esses argumentos nasceram, sobretudo, por causa do grande abstencionismo ocorrido, uma vez que apenas cerca de 20% do eleitorado de todo o país votou na consulta e 40% destes foram necessários para que os resultados fossem vinculativos. Cerca de 16 milhões de votos foram contados, dos quais 91% foram a favor de que o presidente continuasse sua administração.

Após esses resultados e a onda de críticas a esse processo consultivo, o escritor e jornalista Francisco Martín Moreno publicou em suas redes sociais um comentário polêmico no qual associou o analfabetismo com a simpatia pelo presidente demonstrado durante a votação na Revogação de Mandato e garantiu que seu apoio descansa lá.

Ao que AMLO rapidamente respondeu ao chamá-lo de classista e compartilhando o relatório Global Leader Approval Ratings da Morning Consult.

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

Neste documento, foi visto que o apoio da população no México a López Obrador foi de 67%, o que o coloca em segundo lugar entre os líderes mais aprovados, abaixo do presidente da Índia.

“Ele e os seguidores do conservadorismo ramplón devem saber que a pesquisa de hoje me coloca em segundo lugar entre 21 presidentes do mundo”, escreveu o presidente.

Diante dessa discussão, o cronista Hector de Mauleón respondeu com um comentário ácido no qual questionou a utilidade desse resultado se o país tiver um “governo ruim” e o país estiver “quebrado”.

“Hahaha. Eles poderão colocá-lo em primeiro lugar da galáxia... e de que serve isso para o país que governa? Quebrado, em pedaços, com mau governo, sem empatia, vítima de suas ocorrências”

Nessa publicação de Moreno, ele comparou dois mapas produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) que registram o nível de analfabetismo por estado e em outro o nível de participação das pessoas na Revogação de Mandatos.

“Os seguintes dados do INEGI são certamente luminosos e revelam a origem do poder de López Obrador. Quanto mais analfabetismo, mais votos para Morena... ”, escreveu o escritor que opinou contra AMLO e seu governo chamado de Quarta Transformação (Q4).

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Enquanto o presidente disse estar orgulhoso e que “educação não é a mesma coisa que cultura”.

Da mesma forma, o jornalista e cronista Hector de Mauleón se posicionou contra as medidas de segurança adotadas pelo governo 4T, entre outras questões.

Foi o caso em que o governo proibiu a revista Nexos de celebrar um contrato com o governo por dois anos e impôs uma multa de quase um milhão de pesos, que o jornalista descreveu como uma “forma de censura indireta”.

Ou em que ele compartilhou a história da morte de Hilda Cruz, que morreu de COVID-19 quando não recebeu ajuda de nenhum hospital. Esta história foi marcada por Estefanía Veloz, comunicadora e colaboradora do Canal Once, como falsa notícias, e ele apontou para de Mauleón por supostamente negligenciar a validação dos dados.

Ao que ele respondeu: “Dessa forma eles usam @CanalOnceTV para atacar aqueles que criticam o governo @lopezobrador_”.

