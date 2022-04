A Marinha apreendeu galões de combustível e toneladas de cimento nos rios Nechi e Magdalena

Nesta quinta-feira, na condução das operações de registro e controle de rios, a Marinha da Colômbia, juntamente com o Exército Nacional, conseguiu apreender 14.790 galões de combustível e 7,5 toneladas de cimento nos rios Nechí e Magdalena.

O incidente ocorreu nas proximidades dos municípios de Gamarra (Cesar), Nechí (Antioquia) e Magangué e Morales (Bolívar), onde foram colocados 11.709 galões de diesel e 3.081 galões de gasolina.

Além disso, nas proximidades do município de Morales (Bolívar), no rio Magdalena, 3.500 quilos de cimento cinza foram apreendidos no mesmo afluente, e nas proximidades do município de Gamarra (Cesar), 4.000 quilos do mesmo material foram apreendidos.

Por meio de um comunicado à imprensa, a Marinha informou que durante as inspeções realizadas nos navios do tipo carregadores, seus tripulantes não apresentaram o Certificado de Não Notificação para o Tráfico de Drogas , de modo que o material foi confiscado e disponibilizado às autoridades competentes desses municípios. No decorrer das operações, não houve capturas.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

A Marinha também continuará realizando operações conjuntas de controle e inspeção fluvial, a fim de negar o uso de rios para atividades ilegais, garantindo a tranquilidade e a segurança dos habitantes da região.

Foi anunciado que durante as operações no Pacífico colombiano apreendeu quase 900 quilos de tubarão, uma espécie protegida cuja pesca, industrial e artesanal, é proibida em todo o país.

Os 900 quilos foram apreendidos em duas operações.

A primeira apreensão foi realizada durante o trabalho de patrulhamento marítimo realizado pela Estação da Guarda Costeira Bahia Solano, onde um barco pesqueiro que apresentava problemas em seu sistema de propulsão estava localizado a 20 milhas náuticas da área urbana da Bahia Solano, que apresentava problemas em seu sistema de propulsão e de acordo com o que foi afirmado por seus tripulantes, estavam à deriva há dois dias.

Depois de encontrá-lo, o pessoal da Marinha rebocou o barco de pesca até o cais da Estação da Guarda Costeira Bahia Solano, onde “verificaram o estado de saúde dos tripulantes, encontrando-os em boas condições. Posteriormente, em coordenação com funcionários da Autoridade Nacional de Aquicultura e Pesca (AUNAP) e da Corporação Autônoma Regional para o Desenvolvimento Sustentável do Chocó (Codechocó), foi realizada uma inspeção na qual foi realizada uma bolsa com 15 barbatanas e sete tubarões pesando aproximadamente 200 foram encontrados quilogramas”.

Por outro lado, a segunda apreensão foi realizada durante uma inspeção de rotina, também, na Bahia Solano, na qual os homens uniformizados da Marinha encontraram um barco “no qual foram encontrados 30 tubarões sem cabeça ou barbatana, pesando aproximadamente 700 quilos”.

Vale lembrar que o Decreto 281 de 2021 estabeleceu medidas de proteção e conservação de tubarões, raias marinhas e quimeras na Colômbia, “essas espécies representam uma importância ecológica para a manutenção da saúde dos mares e oceanos do território nacional, razão pela qual sua pesca e o marketing é proibido”.

