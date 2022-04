Vídeo: Com o objetivo de Luis Sinisterra, o Feyenoord faz história ao se classificar para a semifinal da Conference League

O atacante colombiano Luis Sinisterra condenou a série contra o Slavia Prague por 4-6 e colocou o Feyenoord na semifinal da UEFA Europa Conference League 2021/22/ (ESPN)

Na tarde desta quinta-feira, 14 de abril, Luis Sinisterra se tornou o primeiro colombiano a se classificar para a semifinal da UEFA Europa Conference League, a nova competição de clubes do Velho Continente.

Em sua primeira edição, o Feyenoord da Holanda derrotou o Slavia Praga da República Tcheca por 1-3 e com uma pontuação geral de 4-6, avançou das quartas de final para entrar nas quatro melhores da competição: ao lado de Leicester City, AS Roma e seu próximo rival: Olympique Marseille.

O clube Sinisterra soube impor condições na primeira mão com um desempenho brilhante do Caucano, que neste 14 de abril recomeçou no esquema 4-3-3 proposto pelo técnico Arne Slot.

Uma dobradinha do centro-avante nigeriano Cyriel Dessers foi suficiente para vencer a série no Estádio Sinobo, em Praga. Os gols convertidos no 2º minuto e no 59º minuto deixaram o clube Eredivisie um passo à frente nos regulamentos 90, apesar de um erro incomum no início que eles cometeram aos 14 minutos com o gol que praticamente deram ao marfinense Ibrahim Traoré para o 1-1 parcial.

Sinisterra pareceu sentenciar a série a favor do Feyenoord aos 78 minutos do jogo. Como de costume, o ex-atacante do Once Caldas conseguiu se estabelecer em uma diagonal picando no vazio e depois de receber um passe do companheiro de equipe Jorrit Hendrix, ele terminou com um direito ao poste da frente do goleiro Aleš Mandous o gol da final 1-3 na capital tcheca.

O extremo esquerdo da seleção colombiana, de 22 anos, comemorou o quinto gol da temporada na UEFA Europa Conference League, antes de ser substituído aos 82 minutos por Bryan Linssen:

