Páscoa: truque para trocar o ícone do WhatsApp por uma cruz roxa

Milhares de usuários do WhatsApp, especialmente aqueles com telefones celulares Android, ficaram surpresos ao saber que Os aplicativos de mensagens instantâneas têm muitos segredos, tornando-se virais nas redes sociais, pois permitem que você personalize seu smartphone a cada mês.

Por exemplo, agora se tornou conhecido um truque para mudar o clássico logotipo verde do WhatsApp para um símbolo que mostra uma cruz roxa. Em seguida, a Infobae explica em detalhes como fazer isso.

É assim que você pode alterar o ícone do WhatsApp por uma cruz para a Páscoa

Antes de começarmos a mencionar o passo a passo, você precisa baixar a imagem que usará o novo ícone do WhatsApp.

Você pode pesquisar 'Latin Cross Emoji' no Google Chrome ou Safari e escolher o que você mais gosta. Deve-se lembrar que, para que esse truque tenha uma aparência melhor visualmente, ele deve ter um fundo transparente; ou seja, no formato PNG.

PicsArt. (foto: YouTube)

Se você não conseguir encontrar o emoji com um fundo transparente ou um que você baixou em outros formatos, como JPG ou GIF, não há nada com que se preocupar. Existe um aplicativo chamado PicsArt que permite apagar o fundo de qualquer imagem totalmente gratuito e super fácil de fazer. Agora, o passo a passo:

1. A primeira coisa é entrar no Google Play.

2. Em seguida, você deve procurar o aplicativo chamado Nova Launcher. Você pode instalá-lo diretamente por meio deste link.

3. Em seguida, abra o aplicativo e configure o estilo de exibição do iniciador móvel.

4. Quando terminar, você deve pressionar o ícone do WhatsApp por dois segundos.

5. Uma janela aparecerá permitindo que você modifique o nome e o logotipo.

6. Clique no ícone do WhatsApp, depois em Aplicativos, seguido de Fotos e agora você precisa selecionar a foto da cruz.

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7. Isso seria tudo. Agora apenas as alterações precisam ser salvas e você verá que o ícone tradicional do WhatsApp será substituído. Em vez disso, ele terá um ícone de coração, rosa ou vermelho.

Se você não terminar de convencer a aparência do smartphone, basta desinstalar o Nova Launcher e tudo voltará ao normal.

Por último, mas não menos importante, o Nova Launcher não permite apenas que você altere o ícone de suas imagens salvas. Você também pode alterar o nome do aplicativo.

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

Homer Simpson pode avisar quando houver uma nova mensagem no WhatsApp, aqui estão as etapas

Primeiro você precisa baixar o áudio de Homer Simpson no formato MP3. Para encontrar o áudio no YouTube, você precisa acessar este link. Deve-se notar que o link é um dos muitos áudios que podem ser encontrados por Homer na plataforma.

Você pode até usar a voz de Bart Simpson.

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

Da mesma forma, para baixá-lo para o seu smartphone, você pode usar as várias páginas que baixam músicas deste portal, basta colar o link e escolher o formato.

Além disso, é recomendável usar aplicativos como o SnapTube, que está disponível na Play Store, a loja virtual que está presente em todos os Android.

Agora, é hora de definir o som de Homer como toque de mensagem do WhatsApp

1. Depois que o áudio de Homer Simpson for baixado, vá para o WhatsApp e toque no ícone de três pontos localizado no canto superior direito.

2. Selecione a opção Configurações e depois Notificações.

3. Digite a opção Tom de notificação e, por padrão, o toque aparecerá.

4. Vá até o final e você poderá encontrar a opção Adicionar toque.

5. Reproduza e procure o áudio MP3 de Homer Simpson que foi baixado do YouTube, e pronto.

