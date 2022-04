Enel anunciou queda de energia em Lima e Callao: conheça zonas e horários

A empresa Enel informou que nesta sexta-feira e sábado, 15 e 16 de abril, restringirá o serviço de eletricidade em vários distritos de Lima e Callao, e sugeriu que as pessoas tomem suas precauções.

Em comunicado, a empresa disse que a suspensão se deve a trabalhos de manutenção preventiva nas redes elétricas “para melhorar a qualidade do serviço” e “permitir-nos evitar riscos e garantir a continuidade do fornecimento”, explicou a Enel.

A queda de energia não afetará todas essas jurisdições, sendo limitada a zonas e horários.

Os cortes de energia serão realizados da seguinte forma:

Sexta, abril 15

CALLAO 09:00 — 15:00

ESFREGUE. INDUSTRIAL OQUENDO CALLE NUEVE (ENTEL PERUANO)

Sábado, 16 de abril

VÍRGULAS 08:30 — 16:30

ESFREGUE. RUA SHANGRILA LOS LAURELES MZ F, RUA LOS NOGALES MZ A, RUA LOS NOGALES MZ K.

CALLAO 08:30 — 17:30

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS 10, 11, 12, 28, URB. SANTA MARINA SUL AV. SAENZ PEÑA CDRAS 7, 8, 14, RUA AREQUIPA CDRA 1, RUA BUENOS AIRES MZ B9, RUA COLON CDRAS 7, 8, RUA S/N CDRA 1, RUA VILLAR CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRAS 1, 2, JR. CUSCO CDRAS 1, 28, JR. MONTEZUMA CRAS 9, 10.

CALLAO 09:00 — 10:30

RUA S/N ANTIGA FAZENDA SAN AGUSTÍN, CALLAO, JCDECAUX PERÚ S.A.C.

Segunda-feira, 18 abril

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 — 09:30

POLÍCIA COOPERATIVA PRÓPRIA CASA CALLE ALBERTO ROJAS CDRAS 1, 11, URB. RUA PRINCIPAL PEDREGAL VICENTE DEL VILLAR CRA 1, RUA PACLLON CRAS 1, 2, 3, JR. PEDREGAL CDRAS 1, 4, FRANCISCO ROSELLO CDRAS PASSAGEM 1, 3, MZ J, PASSAGEM DE CAL CDRA 1, OS LEÕES PASSAGEM CDRAS 1, 2, 9, MILAGRES PASSAGEM CDRA 1.

LIMA CERCADO 08:00 – 09:00

ESFREGUE. CONTAGEM INDUSTRIAL AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 20, 21, UNIDADE DE BAIRRO PEEPERS AV. LUIS BRAILE CDRA 4, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, CALLA ANGEL CDRAS 2, 3, JR. VICTOR REYNEL CDRA 10, ESFREGAR. O CYPRECES AV. VICTOR SARRIA CDRAS 11, 23, PASSAGEM PRIVADA CDRAS 2, 3, 4.

PONTE DE PEDRA 08:30 - 17:30

ASSOCIADO. LOS NARANJITOS AV. AS TORRES LTS. 83, 84, MZ A, E, F, G, H, L, O, Z, RUA 1 MZ B, RUA 3 LT. 69, FAZENDA TAMBO INGA, AV. NORTE PANAMERICANO 10272, MZ A1, B, ASOC. O FUTURO MZ C, ASOC. FILHOS DE HUARAZ MZ A, ASOC. O FUTURO MZ C, ASOC. SENHOR DA SOLIDÃO MZ A.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 — 18:00

C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, EU, J, M. INTERNO

VÍRGULAS 09:30 — 11:00 URB.

PASCANA AV. TUPAC AMARU CDRAS 34, 37, 64, RUA CESAR VALLEJO CDRA 1, RUA FELIPE PINGLO CDRAS 1, 34, RUA GARCILASO DE LA VEGA CDRA 3, RUA LORD COCHRANE CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ Q, JR. CASANAVE CDRA 8 MZ PARA, JR. GARCILAZO DE LA VEGA CDRAS 1, 2, 3, MZ C, F, T, JR. JOAQUIN CAPELA CDRA 1, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 1, 2, 3, JR. LOPEZ ALBUJAR CDRAS 1, 3, MZ PARA, JR. PEDRO PAULET CDRAS 1, 2, 3, MZ B, S, PASSAGEM 3, PASSAGEM 5, PASSAGEM GARCIA CDRA 1, MZ A, JOSEPH BERNARDO CDRA PASSAGEM 1, MARIANO MELGAR PASSAGEM CDRAS 1, 2.

LIMA CERCADO 11:00 – 12:00

AV. ARGENTINA CDRAS 2, 10, 11, JR. GASPAR HERNANDEZ CDRA 8.

SAN MARTIN DE PORRES 11:30 — 13:00

ESFREGUE. O ROSÁRIO JR. BENJAMIN QUIROGA CDRAS 3, 4, 8, 9, MZ B, F1, URB. SAN ALEMÃO JR. ELEUTERIO VENTURA HUAMAN CDRAS 8, 9, MZ C, D, E, Z, JR. ELOY REATEGUI CDRAS 8, 9, MZ B, B1, C1 E, JR. EUSÉBIO GALVEZ CDRA 3, MZ C, JR. PHILIP COHAILA CDRAS 4, 8, 9, MZ A, A1, D, D1, E, E1, Z, JR. JESUS VERA CDRA 9, MZ B1, F1, SIMA JR. MELCHIOR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM CDRAS 8, 9, MZ PARA, A1, E1, P.

VÍRGULAS 12:00 - 13:30

A.H. LA MERCED AV. TUPAC AMARU CEDRA 1, ESFREGUE. HUAQUILLA E AV. TUPAC AMARU CDRAS 15, 16, 17, 54, 55, MZ I1, RUA CANADÁ CDRA 1, MZ H1, EU, RUA CUBA CDRAS 1, 2, RUA JAMAICA CDRA 2, JR. O PRODUTO CDRA 1, JR. REPÚBLICA DO CHILE CDRA 2, JR. REPÚBLICA DE PERU-CDRAS 10, 11, 12, MZ E, J, JR. URUGUAI CDRA 1, MIGUEL GRAU PARK CDRA 1, BAIRRO MARGINAL PJ SANTA ROSA AV. TUPAC AMARU CDRAS 20, 21, MIRAFLORES RUA CDRA 1, JR. MIRAMAR CDRAS 1, 2, JR. SANTA ROSA DE LIMÃO CDRA 1. INTERNO

LIMA CERCADO 13:00 – 14:00

AV. OSCAR R BENAVIDES CDRAS 4, 5, 6, RUA GARCIA VILLON CDRAS 3, 6.

SAN MARTIN DE PORRES 14:30 — 16:00

ESFREGUE. ANTARES AV. TOMAS VALLE CDRAS 18, 20, RUA GUILLERMO MOORE CDRA 1, MZ J, EU, PEDRO UNANUE RUA CDRAS 1, 2, MZ G, H, EU, RUA SAN PEDRO CDRA 18, MZ H, EU, J, JR. NICOLAS DUEÑAS CDRA 1, ILO CDRA PASSAGEM 2, URB. DANIEL ALCIDES CARNIÇA AV. TOMAS VALLEY MZ A, D, D1, RUA 5 DE AGOSTO MZ E, E1, F, F1, Z, PASSAGEM 44 MZ C, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY AV. TOMAS VALLE MZ I, JAVIER HERAUD RUA CDRA 18, MZ J, CALLA JUANA ALARCO DE DANMERT CDRA 5 MZ A, H, J, SANTOS CHOCANO RUA CDRA 5, MZ G.

LIMA CERCADO 15:00 – 16:00

CRIANÇA COOPERATIVA JESUS AV. CARCAMO CRAS 5, 6, 7, MZ A, B, C, D, E, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 6, 7, 51, CALLE SAN BENITO DE PALERMO CDRA 1, MZ C, D, PASSAGEM SAN JUDE THADDEUS CDRA 1, MZ A, D, E, SAN MARTIN CDRA 1, VIRGEM DA MISERICÓRDIA PASSAGEM CDRA 1, MZ B, C

VÍRGULAS 15:00 - 16:30

P.J. EL CARMEN AV. CASANAVE CDRAS 1, 2, 3, 6, MS F, URB. DISTRIBUIÇÃO AV. TUPAC AMARU CDRAS 31, 32, 33, 61, 62, 63, RUA LAS ORQUIDEAS CDRA 1, RUA CAPTUS CDRA 1, JR. AS GARDÊNIAS CDRAS 1, 2, MZ B, D, H, JR. AS MAGNÓLIAS CDRAS 1, 2, MZ B, G, H, JR. O CYPRECES CDRAS 3, 4, MZ F, JR. O JASMIM CDRAS 1, 2, MZ D, E, JR. OS LÍRIOS CDRA 1, JR. O MYRTLE CDRAS 2, 3, MZ H, URB. LA PASCANA AV. TUPAC AMARU MZ K, RUA CARLOS VALDERRAMA CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRAS 1, 2, MZ H, JR. CYRUS ALEGRIA CDRAS 1, 2, 3, 33, MZ K. INTERNO

CALLAO 08:30 — 17:30

UNIDADE DE BAIRRO MODELO AV. JOSE GALVEZ CDRA 1, AV. MARCO POLO CDRAS 1, 6, 7, AH. VICTOR GONZALES MZ A, B, C, D, F, DISTRITO FISCAL N° 5 RUA UM CDRA 1, MZ J, RUA ANCASH CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ A, B, RUA B CDRAS 1, 10, RUA C, RUA CDRA 1, RUA S/N MZ E, L, JR. AMPLA CDRA 1, JR. CRAS DE GUISADO 6, 10, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5, MZ F, JR. SALÃO CRAS 5, 6, JR. WASHINGTON MZ C, PASSAGEM 1 MZ E, F, PASSAGEM PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5.