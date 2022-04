640.000 passageiros sairão do Terminal de Transportes de Bogotá durante a Semana da Páscoa

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

O Ministério da Mobilidade informou que cerca de 640.000 passageiros viajarão do Terminal de Transportes de Bogotá durante a celebração da Páscoa, principalmente para os departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Valle del Cauca, bem como alguns destinos na costa atlântica.

Em comparação com 2021, essa mobilização representa um aumento de 95% nos passageiros e 12% nos veículos. Além disso, espera-se que os passageiros sejam mobilizados por pelo menos 67.000 passageiros entre quarta e quinta-feira.

Deve-se notar que o Terminal de Transporte de Bogotá possui um rigoroso protocolo de biossegurança ao entrar nos terminais, durante a estadia e embarque de veículos, que inclui lavatórios e dispensadores de gel, câmeras termográficas para controle de capacidade e sinalização para respeitar o distanciamento social.

Por sua vez, a Secretaria, dentro do plano de ação que estará em vigor nas saídas e entradas de Bogotá durante a celebração da Páscoa, indicou que espera que, durante esses dias, cerca de 764.644 veículos saiam de Bogotá, número 1,8% superior ao registrado em 2021, quando havia 751.094 veículos, enquanto em 2019 foram registrados 898.376 tanques, o número é reduzido em 14,8%.

A este respeito, a entidade indicou que contará com o apoio dos membros da Gestão Rodoviária e do Grupo Guia da Secretaria de Mobilidade, bem como um total de guindastes 70 entre quarta-feira 13 e domingo 17.

Por sua vez, a Polícia Nacional, através da Seção de Trânsito e Transporte de Bogotá, organizou cerca de 1.000 funcionários uniformizados para os principais corredores rodoviários que entram e saem da cidade, mais de 30 postos de controle fixos, além de 5 telefones celulares que realizarão tarefas de vigilância e controle.

Tarefas de segurança, mobilidade e prevenção de acidentes serão realizadas nesses pontos, de modo que mais de 20 sensores de álcool, 14 radares de velocidade e unidades móveis de crime foram configurados. O monitoramento das entradas e saídas da cidade, velocidades médias e volumes de veículos, será realizado a partir do Centro de Gerenciamento de Tráfego (CGT) em Bogotá.

A partir daí, 14 corredores priorizados serão monitorados. Alguns deles são a North Highway, Highway Sur, Carrera Seventh e Avenida Boyacá. O caminho para o Llano, o caminho para La Calera e o caminho para Choachí também serão monitorados.

A Secretaria de Mobilidade solicitou que as seguintes recomendações fossem levadas em consideração para a viagem de fim de semana:

-Verifique o estado técnico-mecânico do veículo, tenha o kit de estrada e a documentação em dia do veículo.

-Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo usem os cintos de segurança corretamente.

- Planeje sua rota e use aplicativos como o Waze para revisar a melhor rota até o seu destino. É uma boa maneira de dirigir com segurança e evitar qualquer tipo de imprevisto.

-Verifique o estado das estradas. É uma forma de garantir uma viagem segura e tranquila. Saiba mais através da conta do Twitter do Instituto Nacional de Estradas (Invias) @numeral767.

-Evite manobras arriscadas, como ultrapassagens ou trânsito por estradas ou direções não autorizadas.

Lembre-se: Antes de dirigir, evite o uso de substâncias alcoólicas, psicoativas ou medicamentos que possam afetar a atenção. Em caso de dirigir embriagado, isso leva à imposição de sanções financeiras, à imobilização do veículo e até à suspensão da licença.

A entidade ressaltou aos viajantes que a entrada em Bogotá no último dia do fim de semana da Páscoa (domingo, 17 de abril), tem restrições do meio-dia às 20h. Entre 12h e 16h, apenas veículos com placas pares e das 16h às 20h, veículos com placas ímpares serão permitidos.

