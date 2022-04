O Google investirá US $9,5 bilhões este ano em escritórios e data centers e criará 12.000 empregos nos Estados Unidos

A gigante da Internet Google anunciou na quarta-feira que, em 2022, investirá US $9,5 bilhões em escritórios e data centers nos Estados Unidos, o que espera contribuir para a criação de 12.000 novos empregos em tempo integral.

Em uma postagem no blog corporativo, o CEO do Google e sua empresa-mãe, a Alphabet, Sundar Pichai, garantiu ainda que, além de 12.000 empregos no Google, os investimentos também criarão milhares de empregos entre seus fornecedores e parceiros.

De acordo com uma nova pesquisa divulgada quarta-feira pelo Bay Area Council Economic Institute, criar um emprego em uma empresa de alta tecnologia gera mais de quatro empregos a mais na economia local.

A empresa admitiu que pode parecer “contra-intuitivo” investir em espaços físicos agora que há um compromisso crescente com o trabalho remoto, mas garantiu que é “mais importante do que nunca” ter instalações modernas que levem a melhores produtos, melhor qualidade de vida para os funcionários e mais forte comunidades.

Os escritórios e data centers do Google fornecem “âncoras vitais para as comunidades locais e nos ajudam a contribuir para suas economias”, acrescentou o comunicado.

A empresa do mecanismo de busca na Internet mais usado do mundo abrirá novos escritórios em Atlanta, Geórgia, e continuará investindo em suas instalações no Texas, Tennessee, Virgínia, Oklahoma, Iowa, Nebraska, Nova York, Colorado e Califórnia.

Em seu comunicado à imprensa, a empresa afirma que está trabalhando para garantir que até 2030 seus escritórios e data centers operem com energia livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto buscam estabelecer novos padrões para o projeto de edifícios verdes.

Nos últimos cinco anos, o Google investiu mais de US$37 bilhões em escritórios e data centers espalhados por 26 estados dos EUA, criando mais de 40.000 empregos em tempo integral. Isso se soma aos mais de US $40 bilhões em pesquisa e desenvolvimento investidos no país entre 2020 e 2021.

O relatório de hoje também publicou um relatório de impacto econômico para 2021, sobre a contribuição mais ampla do Google para a economia. Ele reflete uma contribuição de $617 bilhões em atividade econômica para milhões de empresas, organizações sem fins lucrativos, criadores, desenvolvedores e editores dos EUA no ano passado.

“Também continuamos a ajudar as pessoas a adquirir as habilidades necessárias para ter sucesso na economia de hoje, desde nosso papel como membro fundador do Distrito de Inovação Central de Michigan de Detroit até nosso Fundo de Certificado de Carreira do Google de US$100 milhões, um novo modelo financeiro para ajudar as pessoas a ter acesso à educação e ganhar digital. habilidades”, continua.

