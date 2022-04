“O ano da minha formatura”: Rebel Wilson como líder de torcida voltando à escola após 20 anos

“The Year of My Graduation” (“Senior Year”), o novo filme de Rebel Wilson que chega à Netflix em 13 de maio. (Netflix)

No dia 13 de maio, o filme The Year of My Graduation (Senior Year), estrelado pela atriz australiana Rebel Wilson (Perfect Rhythm), será lançado na Netflix , e dirigido por Alex Hardcastle (Grace e Frankie). O filme começa em 2002 e conta a história de Stephanie Conway (Wilson), uma adolescente que faz parte do grupo de líderes de torcida de sua escola, do qual ela é a capitã. A garota é a garota popular clássica: ela gosta do respeito de todos, ela está namorando o garoto fofo que joga no time de futebol, e tudo parece dar certo e funcionar bem. Mas algo trágico vai acontecer em sua vida: No meio de uma acrobacia onde formam uma pirâmide humana, a jovem cai no chão sem ninguém segurá-la e fica em coma.

Embora consiga se manter viva, a jovem promessa do ensino médio continua ligada a máquinas em estado quase vegetativo até que depois de 20 anos ela acorda. Longe da imagem da adolescente de 17 anos, a jovem é agora, em 2022, uma mulher de 37 anos. Mas como ela pode assumir esse novo papel adulto se sua última lembrança é de ela ser uma adolescente?

Esta é a proposta de The Year of My Graduation: o retorno dessa mulher aos seus dias de escola que está perseguindo a ideia de terminar seu último ano e ir ao baile para recuperar sua coroa de rainha do baile. Situações engraçadas vão acontecer uma após a outra quando Steph perceber todas as mudanças que ocorreram nos anos em que ela esteve em coma. Por exemplo, ele fica surpreso quando descobre que já existem 9 versões do filme Velozes e Furiosos, e quando encontra a capa de uma revista com Lady Gaga, ele confunde com Madonna.

O retorno à escola onde Stephanie frequentou no início de 2000 será a entrada para um novo mundo para o jovem adulto. Com novas formas de vinculação e diferentes regras de convivência, o filme tenta mostrar que o tempo passado nem sempre é melhor, mas o contrário. Assim, essa garota tentará se adaptar a essa nova ordem e, enquanto isso, tentará encontrar seu verdadeiro eu. Uma comédia para curtir e se divertir que nos conectará com os filmes clássicos dos anos noventa.

Acompanhando Wilson, uma atriz clássica das comédias dos anos noventa, Alicia Silverstone, estrelando No Idea (Clueless), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (The Afterparty, Love Life), Chris Parnell (Brooklyn Nine-Nine), Jeremy Ray Taylor (IT ), Angourie Rice, que interpreta Stephanie na adolescência (Homem-Aranha: No Way Home), e Mary Holland (Temporada Mais Feliz).

