China permitirá que oito cidades reduzam os tempos de quarentena

(Bloomberg) - A China está permitindo que Xangai, Guangzhou e seis outras cidades encurtem as quarentenas para viajantes estrangeiros e aqueles que tiveram contato próximo com pessoas infectadas enquanto as autoridades testam possíveis ajustes nas rigorosas medidas anti-covid do país, de acordo com pessoas familiarizadas com o problema.

As cidades estão reduzindo o período de 14 dias para 10 dias como parte de um julgamento de um mês que começou na segunda-feira desta semana, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente. Complexos de apartamentos, lojas de varejo, prédios de escritórios e outros locais fechados devido a infecções também poderão abrir após 10 dias consecutivos sem um resultado de teste positivo, em comparação com 14 dias exigidos anteriormente, disseram eles.

As outras cidades no julgamento, que foi relatado anteriormente por Caixin, são Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Chengdu e Dalian, disseram as pessoas. O Gabinete de Informação do Conselho de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

adesão estrita da China a uma política que busca acabar com as infecções, ao contrário de aprender a conviver com o vírus como outros países, viu milhões de pessoas trancadas em suas casas porque o omicron, a variante muito mais infecciosa, se espalha por todo o país. Isso alimentou a raiva pública em lugares como Xangai, onde os moradores têm lutado para garantir suprimentos de alimentos e outras necessidades diárias, e desacelerou a atividade na segunda maior economia do mundo, já que empresas como a Tesla Inc. foram forçadas a fechar fábricas.

Embora o presidente Xi Jinping tenha falado sobre a necessidade de ajustar as políticas da China para lidar com a cobiça, de modo que elas gerem um custo social e econômico mais baixo, ele também reiterou que o país pretende aderir à estratégia covid zero.

As autoridades chinesas também mudaram seu foco para alcançar propagação zero na comunidade, em vez de um alvo estrito de caso zero, como o ponto em que eles aliviam os bloqueios. Isso está permitindo que as cidades levantem os bloqueios em massa mais cedo, mesmo que os casos ainda sejam relatados em instalações de isolamento.

Os testes iniciados nesta semana visam evitar a escassez de quartos para as pessoas que precisam colocar em quarentena e reduzir os custos de tais medidas, disseram as pessoas. Eles não representam uma divergência da estratégia covid zero, eles disseram.

