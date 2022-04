O WhatsApp agora mostra quanto tempo leva para carregar e chegar um documento

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

O WhatsApp adicionou um novo recurso que mostra aos usuários de sua versão Beta no Android, iOS, Web e Desktop o tempo estimado que leva para fazer upload e chegar a um documento compartilhado pelas mensagens.

A nova opção do WhatsApp permite que ambos saibam quando um documento será baixado na íntegra para o dispositivo do destinatário ou carregado nos servidores da plataforma para enviá-lo dentro de um bate-papo.

Essa nova ferramenta chegou ao WhatsApp Desktop em março passado e nesta semana sua implantação está ocorrendo entre alguns usuários do Beta tanto no Android (v2.22.8.11) quanto no iOS (v22.8.0.74).

Para fornecer essas informações ao usuário, uma porcentagem é exibida logo abaixo do documento em questão e, à direita dele, entre parênteses, o tempo estimado para que a operação seja concluída em 100 por cento.

O WABetaInfo, que avançou essa novidade, enfatiza que é um recurso muito útil, especialmente para usuários Beta na Argentina, o único país até agora em que O WhatsApp permite compartilhar documentos de até 2 GB de tamanho.

Em 23 de março, o aplicativo aumentou, para aquele país, o limite atual do tamanho dos arquivos que podem ser enviados via WhatsApp de 100 MB para 2 GB. Essa é uma ferramenta alternativa que pode ser aproveitada tanto pelos usuários clássicos do WhatsApp quanto pela versão Business.

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

Deve-se notar que essa extensão do limite de até 2 GB é ocasionalmente para documentos, mas não para arquivos multimídia. Nesse caso, fotos, vídeos e mensagens de voz, o tamanho máximo permitido de 16 MB. Na maioria dos dispositivos, isso equivale a entre 90 segundos e 3 minutos de vídeo, embora a duração dependa muito da qualidade.

É importante saber que se você deseja enviar arquivos desse tipo, mas que excedam o limite de 16 MB, o truque será enviá-los como anexo. Além disso, dessa forma, o vídeo ou a foto não perde a resolução.

No caso de arquivos muito grandes que excedam até o limite de 2 GB, você pode usar serviços em nuvem de terceiros, como Google Drive ou Dropbox, entre outros.

Nesse caso, você precisará fazer o upload do material para a nuvem e criar um link para compartilhar. No caso do Drive, você também pode dar acesso direto a outros usuários, criando um perfil de editor ou leitor. O usuário receberá uma notificação por e-mail para inserir o documento compartilhado.

Eles alertam sobre um golpe que circula no WhatsApp

Atualmente, um golpe começou a circular pelo aplicativo que busca roubar dados do usuário com a desculpa de participar de um sorteio de um ovo de Páscoa e outros benefícios relacionados.

Os sites falsos para os quais os links são redirecionados em mensagens que chegam no WhatsApp prometem acessar gratuitamente o ovo de Páscoa ou um cartão gif. Em todos os casos, os usuários são solicitados a responder a uma pesquisa e a mensagem informa que o contato que enviou a mensagem no WhatsApp já recebeu seu prêmio, a fim de lhe dar credibilidade, de acordo com a consultoria de segurança cibernética BTR Consulting.

Em alguns casos, criminosos procuram confundir usuários com campanhas de marketing reais de empresas de chocolate, que usam mídia digital, para veicular campanhas conhecidas como Worldwide Hide (World Treasure Hunt), que incentiva os usuários a esconder um ovo de Páscoa virtual em qualquer lugar do mundo e enviar uma pista para alguém quem pode procurar o ovo no mapa-múndi virtual.

Quando os usuários abrem o link que chega junto com a mensagem, eles recebem uma pequena lista de perguntas a serem respondidas e, em seguida, solicitam a entrada de dados. Assim, eles entram em um site falso que solicita informações pessoais e, em alguns casos, a mensagem é compartilhada automaticamente com a lista de contatos da vítima em potencial para viralizar o engano.

Os especialistas aconselham não inserir os links que acompanham supostas promoções como essas, além de sempre verificar com as empresas que supostamente oferecem benefícios se essas ofertas são reais. Ao mesmo tempo, é importante manter os sistemas operacionais atualizados, habilitar o segundo fator de autenticação e não usar as mesmas senhas para todas as contas.

