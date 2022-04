La Molina: Parentes de estilista assassinado tentam linchar suspeitos de crimes

Houve violência! Uma multidão de parentes e amigos do estilista assassinado Javier Pauca Serda (55) atacou impiedosamente os três suspeitos de cometer o horrendo assassinato por pedras, tijolos e espancamentos, em La Molina. Eles foram levados para aquele local para uma diligência policial e recriar o que aconteceu.

Os suspeitos Luis Popayán (19), Manuel Ocaña (29) e Omar Huamán (19), foram fortemente vigiados por várias brigadas policiais de Depincri La Molina, foram levados às 4h30 da tarde para a casa do estilista, na zona III de Musa. O processo policial levou aproximadamente três horas atrás de portas fechadas no prédio do estilista.

Enquanto isso, nos arredores do prédio, dezenas de parentes, amigos e vizinhos da profissional de beleza se reuniram e gritaram exigindo que a pena máxima de prisão perpétua fosse aplicada aos assassinos.

Somente às 7:30 da noite, toda diligência foi concluída e os suspeitos foram retirados de casa para serem transferidos para veículos policiais. Foi lá que os enlutados furiosos e amigos de Javier Pauca, atacaram com pedras, palácios e tijolos os supostos autores do crime. “Morra!. Esses bastardos devem ir para a prisão perpétua”, disseram eles enquanto um grupo de pessoas atacava os policiais e conseguia espancar os súditos.

No entanto, na recriação dos acontecimentos perante a polícia, os três detidos disseram que depois de terem participado de uma reunião com o estilista Javier Pauca Serna (56) um dia antes do assassinato em La Molina, acusaram uma quarta pessoa envolvida pelo nome 'Jordy', que é sindicado como o autor do crime. Os quatro aparecem em uma fotografia tirada após o assassinato, conforme relatado por 90 Matinal.

Os três envolvidos no assassinato e que estão detidos são: Jesús Manuel Ocaña Morote, Omar Augusto Huaman Ángeles e Luis Humberto Popallan. Quando foram operados nas proximidades do paradeiro de Tomás Valle, Independencia carregava celulares e outros objetos da vítima.

Mesmo no distrito de Independencia, a polícia encontrou a van abandonada do estilista.

O relatório de Latina mostra um breve diálogo entre um policial e um dos detidos que afirma que, ao sair da casa de La Molina, Javier Pauca estava vivo, e que a última pessoa a sair de casa foi 'Jordi. '

“Ele nos disse 'vá, vá', chefe. Ele saiu por último, chefe, não sabíamos de nada”, disse à agente Terna. Mais tarde, em outros vídeos, os outros dois detidos envolvidos também acusam 'Jordi' de ser o mentor do assassinato do estilista.

O estilista Javier Luis Pauca Serda, de 56 anos, foi brutalmente morto dentro de sua casa, quando o corpo da vítima foi encontrado amarrado e cortado no pescoço na noite de quinta-feira passada por sua irmã.

Por fim, o depoimento de uma vizinha, cuja identidade é mantida em reserva, indica que naquela noite ela ouviu discussões entre o estilista e outras pessoas. No entanto, ele acrescentou que, aproximadamente às 9h30 da noite de quarta-feira, música alta foi relatada.

