O ex-jogador de futebol Freddy Rincón será submetido a uma cirurgia de emergência após sofrer um acidente de trânsito nesta segunda-feira em Cali

Na madrugada desta segunda-feira, o ex-jogador de futebol colombiano, Freddy Rincón, sofreu um grave acidente de trânsito em Cali, Valle del Cauca.

As imagens do incidente, divulgadas através das redes sociais, evidenciaram o choque entre um articulado do Massive Integrated of the West (MIO) com uma van Ford preta, na qual a lenda da seleção colombiana estava se mobilizando na companhia de alguns amigos.

De acordo com a Rede de Apoio de Cali, Rincón foi transferido para a Clínica Imbanaco, onde foram realizadas as respectivas avaliações de saúde. Mais tarde, por volta das 10:30 da manhã, o médico-chefe do hospital, Laureano Quintero, compareceu à mídia para entregar a primeira parte do ex-jogador de futebol:

“Queremos informar a comunidade, com a permissão de parentes, que Freddy Rincón entrou na clínica vítima de trauma craniocerebral grave, suas condições são muito críticas”, disse o especialista em primeira instância. Ele acrescentou: “Por decisão interdisciplinar de toda a nossa equipe, ele foi levado para a nossa área de sala de cirurgia de onde se mudará para a área de terapia intensiva”.

“Todos os cuidados relevantes serão aplicados e toda a nossa equipe de especialistas implantará tudo o que for necessário”, concluiu Quintero.

Além do ex-jogador do vallecaucano, outras quatro pessoas também ficaram feridas no meio do acidente: o motorista do MIO e mais três ocupantes do veículo particular.

Em alguns vídeos das câmeras de segurança, divulgados pelo jornal El Pais em Cali, pode-se ver que a van que Rincón estava dirigindo estava atravessando um semáforo na 5th street com uma 34ª corrida quando, de um momento para outro, o ônibus MIO apareceu em outra das rodovias e acabou caindo.

Nos tiros subsequentes, pode-se ver que a parte frontal da parte articulada foi destruída; enquanto o caminhão foi afetado no lado direito, onde sofreu o impacto.

As câmeras de segurança registraram o momento exato em que a van Freddy Rincón estava montando acidentes com um articulado MIO. Vídeo: O país de Cali (Twitter @elpaiscali)

Por meio das redes sociais, uma das testemunhas do acidente divulgou um vídeo em que Rincón, ao perceber que estava sendo gravado, ameaça o cidadão a tirar seu celular. Embora as imagens não sejam muito claras, o ex-jogador de futebol da seleção colombiana teria começado a persegui-lo até que as filmagens fossem interrompidas.

Deve-se lembrar que Rincón sofreu um grave acidente de trânsito em 2013, também nas estradas do Valle del Cauca. Naquela época, 'o Colosso de Buenaventura', como é popularmente conhecido, perdeu o controle de sua van quando viajava na estrada entre Buga e Andaluzia. No incidente, que poderia ter sido causado por excesso de velocidade, o ex-jogador sofreu uma fratura em um de seus braços.

Atualmente, Rincón trabalha como comentarista esportivo na mídia. O ex-meio-campista de 55 anos é lembrado por seu placar contra a Alemanha na Copa do Mundo de 1990, na Itália, que permitiu ao 'Tricolor' se classificar pela primeira vez para os oitavos-de-final da competição internacional.

Este foi o placar lembrado de Freddy Rincón contra a equipe alemã na Copa do Mundo de 1990 na Itália

