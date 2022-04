Ministério Público acusa prefeito de Manaure por irregularidades em sua posse

Em 10 de abril, a Procuradoria-Geral da República anunciou que apresentou acusações contra o prefeito de Manaure, La Guajira, Juan José Robles Julio, por supostas irregularidades ao registrar e tomar posse como a primeira autoridade do município para o período (2020-2023).

O cão de guarda procura estabelecer se o ex-presidente incorreu em motivos de incapacidade, para ocupar o cargo apesar de ter um suposto relacionamento no segundo grau de consanguinidade (irmão) com Carlos Arturo Robles Julio (2018-2021), que atuou como reitor da Universidade de La Guajira dentro do 12 meses antes de sua eleição como prefeito.

Por esses fatos, em sentença do Tribunal Administrativo de La Guajira de 15 de janeiro de 2021, confirmada pelo Conselho de Estado, a eleição de Juan José Robles Julio como prefeito do município de Manaure foi declarada nula e sem efeito, e a credencial concedida pela comissão de contagem que credenciou ele como tal foi ordenado a ser cancelado.

Para a Entidade, o ex-presidente foi capaz de violar o parágrafo 4 do artigo 37 da Lei 617 de 2000, que estabelece que “Ele não pode ser registrado como candidato, nem eleito, nem nomeado prefeito municipal ou distrital: (...) 4. Qualquer pessoa que tenha laços (...) de parentesco até o segundo grau de consanguinidade, com funcionários que, nos doze (12) meses anteriores à eleição, tenham exercido autoridade administrativa (...) no respectivo município (...)”.

Nesta fase processual, a possível culpa da pessoa sob investigação foi provisoriamente classificada como muito grave, cometida como uma falha muito grave, por violação manifesta de regras obrigatórias.

O Ministério Público Regional de La Guajira indicou que, após a fase de investigação, o arquivo será enviado ao escritório designado para avançar o julgamento disciplinar, antes do qual os sujeitos do processo podem apresentar isenções de responsabilidade, versão gratuita, e fornecer e/ou solicitar provas e suas alegações, se eles acham apropriado.

Outras ações do Gabinete do Procurador

O Ministério Público emitiu declarações de objeções aos ex-conselheiros de San Martín, Cesar, no período 2016-2019, Heraldo Quintero Jiménez, Fernando González Navarro, Germán Quiñónez Valero e Wilmer Arias Jiménez, por supostas irregularidades na seleção do funcionário municipal.

A Procuradoria Provincial Provincial de Ocaña, Norte de Santander, está investigando-os porque os ex-funcionários, que eram membros do Conselho de Administração da corporação em 2016, assinaram um acordo com a Federação Nacional de Conselhos (Fenacón) para apoiar a seleção, sem aparentemente atender aos requisitos exigidos por essa entidade por lei.

De acordo com a investigação, parece que a Fenacón não foi constituída como uma universidade ou instituição de ensino superior, nem se especializou na seleção de pessoal, por isso supostamente não atendeu às condições de adequação e experiência para apoiar a eleição do funcionário municipal para o período 2016 — 2020.

Para o órgão de fiscalização, ex-funcionários possivelmente violaram os princípios de moralidade, economia, transparência, seleção objetiva e responsabilidade da função administrativa. Para esses eventos, o Gabinete do Procurador descreveu a suposta conduta cometida pelas pessoas sob investigação como uma ofensa muito grave cometida como uma falha muito grave. Os quatro ex-membros da equipe podem solicitar para serem ouvidos em uma versão gratuita, se assim o solicitarem.

