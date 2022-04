Philartronic Concert, música eletrônica assume a Filarmônica de Medellín

No próximo sábado, 23 de abril, a Orquestra Filarmônica de Medellín não explorará o repertório de nenhum mestre do classicismo ou do romantismo, nem as complexidades da música contemporânea, pois este concerto os deixa de lado para executar músicas de Paul Van Dyk, David Guetta, Coldplay, Sia, Avicii.

Este concerto faz parte da Temporada de Música Diversa e celebrará o Dia da Terra, graças aos arranjos sinfônicos feitos por Julio César Sierra, que farão com que a orquestra se misture ao vivo com os sons que movem o mundo.

Nesta ocasião, os diretores serão Tatiana Pérez-Hernández e Julio César Sierra, que apresentarão uma mistura de sons e sensações aos amantes da música eletrônica.

Perez-Hernandez foi recentemente nomeado novo diretor residente da Filarmed. É violoncelista e maestrina colombiana com vasta experiência em música orquestral e de câmara. Ele tem um mestrado em violoncelo e um mestrado em regência de orquestra. Dirigiu as Orquestras Sinfônicas EAFIT, Iberacademy, conjunto da Orquestra Simón Bolívar da Venezuela, Metropolitana del Eje Oeste, entre outros.

Por outro lado, Julio César Sierra é compositor musical de cinema e foi arranjador, produtor e compositor da Orquestra Sinfônica de Budapeste, Orquestra Sinfônica da Macedônia, Orquestras Sinfônicas Juvenis de Seattle, Orquestras Filarmônica de Bogotá e Filarmed, entre outras. Arranjador e produtor do Latin Grammy Awards, Viña del Mar e Lo Nuestro Awards, entre outros.

O Teatro Universidad de Medellín será o palco deste concerto no sábado, 23 de abril, às 18h.

Os ingressos estão disponíveis no Latiquetera.com, no Premium Plaza ou na Praça Central La Tiquetera Itaguí.

A Orquestra Filarmônica de Medellín foi indicada, pela primeira vez, ao Prêmio de Inovação Clássica: NEXT, prêmio que reconhece iniciativas que afetam suas comunidades com projetos que vinculam música à gestão de conteúdo social e solidário.

Junto com a Filarmônica, há vinte indicados, dos quais dez finalistas serão escolhidos, que participarão, em maio próximo, em Hannover, Alemanha, para o prêmio final.

A indicação Filarmed é dada por seu excelente trabalho com crianças, jovens, idosos, empresas privadas, comunidades locais, bandas de rock infantil, cantores pop, ex-combatentes, estudantes de música e artistas de renome mundial.

Essas indicações são dadas por 15 jornalistas musicais e especialistas de 13 países que compõem um comitê, do qual Mauricio Peña é membro, que apóia a indicação Filarmed, já que “é talvez o exemplo de maior sucesso de uma orquestra privada na Colômbia. Como uma organização sem fins lucrativos, a orquestra desenvolveu um modelo de gestão no qual música, responsabilidade social e relações comunitárias e corporativas se cruzam para proporcionar aos cidadãos de Medellín uma variedade de experiências musicais em diferentes lugares e em diferentes fases de suas vidas.”

Vale lembrar que a Orquestra Filarmônica de Medellín acredita na música como agente de transformação social e transforma seus esforços na realização de programas em expansão que atendem jovens neurodiversos, vítimas e ex-combatentes do conflito armado colombiano, crianças em ambientes rurais. afetados pela violência e tráfico de drogas, jovens cegos, profissionais de saúde de todo o país.

