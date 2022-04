Vídeo: Dayana Jaimes revelou o que fará em 14 de abril no aniversário da morte de Martín Elias

Uma data muito especial está se aproximando para os fãs da música de Martín Elias, que morreu em um acidente de trânsito ao deixar uma de suas apresentações na estrada que levava a San Onofre, Sucre, em 14 de abril de 2017.

Cinco anos após sua morte, os seguidores do intérprete de canções como 'Ábrete' e 'Te amaré' continuam a lembrar seu ídolo com homenagens que vão desde eventos onde vários expoentes do vallenato se reúnem para lembrar seu talento e seu trabalho na vida.

Para 2022, o aniversário de sua morte também coincide novamente com a celebração da Semana Santa e como ano após ano, Dayana Jaimes está nos olhos de seus seguidores para saber como ela vai prestar homenagem a ela, no entanto, desta vez ela revelou outra coisa, já que a viúva do artista está feliz no amor.

Através de uma rodada de 'perguntas e respostas' que ela chamou de “Vamos conversar então”, Jaimes foi questionada por seus seguidores com a pergunta: “O que eles farão com Martin no dia 14?”

A viúva da artista respondeu que, embora ela não concordasse com certos tipos de atos sendo feitos em frente ao túmulo do falecido artista, ela respeita muito as crenças de seus seguidores.

“Da minha parte nada, nada, nunca concordei com esse tipo de coisa que vai para o cemitério, trazem mariachis, tocam caixa, guacharaca, acordeão. É muito respeitável, mas eu não compartilho essas coisas”, disse Dayana Jaimes através de seu 'InstaStories'.

Foto: Colprensa/Q'hubo Barranquilla

No entanto, ela deixou claro que prefere ir ao cemitério de manhã cedo na companhia de sua filha, Paula Elena Díaz, compartilhando um momento íntimo, porque depois de um certo tempo mais pessoas começam a chegar ao túmulo de Martín Elias.

Outras perguntas que Dayana Jaimes respondeu em sua rodada de interação com seus seguidores foram mais focadas no tema de sua vida pessoal, nos comentários ruins que recebe de algumas pessoas nas redes sociais e no tempo que está com seu novo parceiro.

Lá, ele disse que em relação ao que as outras pessoas dizem sobre seu comportamento, há opiniões divididas: “Tudo depende, se você ouvir de uma pessoa que eu nunca tratei na minha vida e nem me conhece, não está certo da cabeça... se você ouvir de um membro da família ou de um amigo, ele vai falar se pergunta para você e se vier de alguém ressentido ou inconveniente comigo, ele não vai falar bem com você.”

Sobre quando ela apresentará oficialmente o namorado, via mídia social, Dayana Jaimes respondeu que “algum dia”.

Aqui está o conteúdo completo de Dayana Jaimes :

A viúva do artista confessou que não gosta do fato de que na frente do túmulo de seu falecido marido há vallenatas

As reações não demoraram muito para aparecer porque o portal de entretenimento 'Rechismes' foi responsável por replicar o conteúdo onde obteve centenas de comentários que apontam: “é o pensamento deles e eles devem respeitá-lo, não era qualquer um na vida de Martín Elias”; “Eu não entender o ressentimento de alguns deles em relação a ela, talvez achem que ela teve facilidade por ser esposa de uma cantora”; “é bem verdade, você quer lamentar seus mortos com calma, não com barulho de acordeão”; “ela não sabe como era Martín para seus seguidores e ainda mais sendo uma das melhores cantoras” , entre outros.

