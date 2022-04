EFE/EPA/MAGI HAROUN

O Wolverhampton Wanderers da Premier League deu início à reta final da temporada 2021-22. A equipe de Raul Jimenez buscará ganhar mais pontos para se aproximar das posições da Liga Europa. No entanto, no 32º jogo contra o Newcastle United, o técnico Bruno Lage não pôde contar com o atacante mexicano pela segunda vez consecutiva por causa de suposta indisciplina.

Informações em desenvolvimento*