É assim que a 15ª data da Liga BetPlay será jogada

TUNJA. Agosto 15 de 2021. Patriotas Boyacá y el Atlético se enfrentaron en juego válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II en el estadio La Libertad de la ciudad de Tunja. (Cortesía Dimayor)

Com apenas seis datas restantes para o final da fase regular, a ação do futebol profissional colombiano retornará neste fim de semana com vários compromissos interessantes entre os líderes Millonarios e Atlético Nacional, equipes que manterão a supremacia nesta fase do campeonato.

Milionários receberão seu outro rival de quintal, Equidad Seguros; em sua última partida, os 'Embaixadores' perderam a oportunidade de aumentar a liderança na luta para subir posições no atual torneio. Por outro lado, a Equidad Seguros empatou na partida anterior e mal marcou um ponto.

A obrigação é para Millonarios que vem com sangue nos olhos depois de perder para a America de Cali 2-3, além disso, os 'Embaixadores' entraram em uma fase irregular com 3 partidas vencidas e 1 perdida.

Outro jogo marcante é o que será disputado no Atanasio Girardot entre Atlético Nacional x América de Cali, no qual os 'Red Devils' procurarão ganhar pontos com seu novo estrategista Alexandre Guimarães; Em Barranquilla, o Deportivo Cali procurará superar Junior no Estádio Metropolitano.

Também dignos de nota são os duelos de coleros, Unión Magdalena contra Patriotas, equipes que procuram não descer enquanto Envigado contra Santa Fe procuram entrar nos home runs.





Agenda BetPlay League DIMAYOR I-2022

8 de abril

Milionários vs Equidade

Hora: 20:00

Estádio: El Campin

Televisão: Win+

9 de abril

Deportes Tolima vs Golden Eagles

Hora: 16:05 p.m.

Estádio: Manuel Murillo Toro

Televisão: Ganhar/Ganhar +

União Magdalena vs Patriotas

Hora: 6:10 p.m.

Estádio: Sierra Nevada

Televisão: Ganhar/Ganhar +

Deportivo Cali vs Junior

Hora: 20h15

Estádio: Deportivo Cal

Televisão: Win+

10 de abril

Envigado vs Independiente Santa Fe

Hora: 15:00

Estádio: Polideportivo Sur

Televisão: Win+

Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 17:30

Estádio: Atanasio Girardot

Televisão: Win+

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín

Hora: 19:35 p.m.

Estádio: Daniel Villa Zapata

Televisão: Win+

11 de abril

Jaguars vs Once Caldas

Hora: 17:30

Estádio: Jaraguay

Televisão: Ganhar/Ganhar +

Esportes Pasto vs Deportivo Pereira

Hora: 19h40

Estádio: Departmental Libertad

Televisão: Ganhar/Ganhar +

12 de abril

Atlético Bucaramanga vs Cortulua

Hora: 19h40

Estádio: Alfonso Lopez

Televisão: Ganhar/Ganhar +

Deve-se notar que as primeiras eliminatórias para a próxima rodada são Atlético Nacional, Deportes Tolima e Millonarios.

Em outras notícias, deve-se notar que nesta sexta-feira, 8 de abril, o sorteio acontecerá a partir das 13:00 com uma transmissão de Win Sports +, para definir as chaves para os oitavos-de-final da Copa Dimayor Betplay, onde já estão semeados; Junior, Nacional, Millonarios, Tolima, Cali, Equidad, América e Medellín .

Na partida anterior desta competição, o Independiente Santa Fe conseguiu a qualificação para os oitavos-de-final da Dimayor Betplay Cup, derrotando o Deportivo Pasto, por 4-0 no total. Os 'Volcanics' não superaram a difícil tarefa de vencer na capital da república para ter a chance de avançar para a próxima etapa do torneio.

