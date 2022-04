As surpreendentes boas-vindas de Buffon e o conselho do treinador Conte para levantar o público: revelações de Tevez sobre seu tempo na Juventus

O Apache falou com o canal oficial da equipe de Turim e deixou várias pérolas

Carlos Tevez visitou o treino do Inter de Milão, atual campeão da Serie A, como parte de sua estadia na Itália, onde se juntará o futebol sênior da Juventus. Depois de ter testemunhado no domingo passado o clássico Juventus perdido para o Inter (1-0) em Turim, o Apache mudou-se esta quinta-feira para o centro de treinamento Neroazzurro, na cidade de Appiano Gentile.

Tevez assistiu à prática do plantel liderado por Simone Inzaghi e cumprimentou com Javier Zanetti, vice-presidente do clube e ex-companheiro de equipe da seleção argentina, os argentinos Lautaro Martínez e Joaquín Correa, e o chileno Arturo Vidal, com quem jogou pela Juve. De acordo com o artigo publicado no portal do jornal esportivo La Gazzetta dello Sport, Tevez continuará sua turnê por outros clubes italianos, pois pretende ser treinador depois de se desassociar como jogador de futebol do Boca Juniors em junho do ano passado.

Além disso, a conta oficial da Juventus compartilhou uma entrevista com Carlos Tevez, que fez várias revelações sobre seu tempo no elenco de Turim. Entre eles, ele deu uma definição particular da Juventus como instituição e como foi a recepção dada a ela por um histórico como Gianluigi Buffon. Além disso, ele lembrou a estreia e a primeira conversa com Antonio Conte, o treinador. Sua gratidão ao presidente Agnelli e o objetivo que ele mais se lembra com a camisa do elenco de Turim.

Carlos Tevez voltou à Juventus para jogar pela equipe sênior. Ele visitou o camarim do atual conjunto da Serie A e cumprimentou os jogadores e outros ex-companheiros de equipe dele.

“Quando chego à Juve, pensei que estava vindo para um clube totalmente diferente do que eu imaginava. Então eu percebi que é um clube muito grande, mas um clube de bairro. Em um fã da Juve, você vê a rua refletida. Na instituição eu deixei um pouco do meu coração. Usar a camisa do clube é muito bom... Usar o 10 de Del Piero foi um extra para mim”, reconheceu Carlitos.

E ele contou uma anedota com o arqueiro experiente: “No primeiro dia Gigi (Buffon) me recebe: ele agarra minha cabeça e diz 'como você está, grande? 'Para mim foi muito forte e, desde o primeiro dia, o compromisso foi totalmente diferente.”

Tevez revisou sua carreira e também falou sobre sua estreia. Nesse ponto, ele se lembrou das primeiras palavras que o treinador lhe deu. “No primeiro jogo, Conte sabia o quanto eu queria e disse: 'A primeira bola que você vai, vá com toda a sua força, porque é assim que as pessoas vão se levantar'. Dito e feito, no primeiro um-a-um que fui disputar, as pessoas se levantaram e foi outro ambiente.”

“Sempre tentei fazer o que era melhor para a Juventus. Foi o clube que me entendeu quando eu disse que queria voltar para minha casa (para o Boca Juniors), perto dos meus pais e irmãos. Em nenhum momento ele se opôs à minha decisão, e é por isso que sou grato, ao povo, ao presidente Andrea (Agnelli)”, disse ele sobre essa decisão de retornar à Argentina em 2015 e depois de perder a final da Liga dos Campeões para o Barcelona.

E destacou a atitude do principal líder da Juventus: “Um dos presidentes que me tocou e manteve sua palavra no dia em que me disse que me acompanharia até o avião se chegássemos à final da Liga dos Campeões. Sempre serei grato à Juventus, porque eles me entenderam o tempo todo. Eles são meu coração também, eles me consideraram um grande. E quando decidi ir para casa, eles me abraçaram com força e me entenderam o tempo todo”.

Para finalizar, Carlitos escolheu seu gol favorito com a jaqueta Vecchia Signora, que esconde uma escolha emocional. “É difícil escolher uma meta. Como eu disse antes, eu sempre brinquei com meu coração na Juve. É por isso que é difícil encontrar um. Eu pego o do Borussia, um dos mais importantes, e com o de Parma, porque meu pai estava no estádio. Eu sempre joguei para ele. Então, quando ele estava vindo, ele foi meu primeiro fã. Eu vim e me tornei a criança que brincava no bairro, com ele me assistindo jogar. Aquela noite foi muito especial, eu tinha acabado de marcar um gol espetacular.”

“O amor que o fã tem por mim, aquele que ele me dava todos os dias, era o que eu precisava para depois dar a ele o que eu dei a ele: meu coração. Voltar para a Juve trouxe sensações muito boas, que eu tinha guardado em meu coração. É difícil explicar... Deixei um pouco do meu coração aqui”, concluiu Carlos Tevez, que deixou uma memória muito agradável na Juventus.

