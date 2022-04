“The Bubble”, uma comédia sobre a loucura de uma sessão de fotos em tempos de pandemia

“The Bubble” é uma sátira da indústria cinematográfica durante a pandemia, particularmente as franquias de bilheteria que não sabem quando parar. (Netflix)

Houve várias tentativas de retratar a pandemia em filmes. Alguns melhores, outros desconhecidos, muitos apenas desculpas para filmar com poucos recursos e não morrer de tédio. Mas The Bubble (The Bubble) é talvez a primeira comédia de alto orçamento e estrelas famosas a abordar criticamente a loucura que foi vivida devido à pandemia. Não só isso: ao mesmo tempo, ele faz uma sátira sobre o mundo do cinema, particularmente as franquias de bilheteria que não sabem quando parar.

Nesse caso, Cliff Beasts é a série de filmes inventada para The Bubble. Uma saga de sucesso da qual uma sexta parte será filmada, e é por isso que o elenco se reúne em uma mansão no interior da Inglaterra para poder filmar dentro de uma bolha em meio a uma pandemia.

Entre a loucura dos efeitos sociais do coronavírus e as personalidades dos atores, as filmagens estão ficando cada vez mais complicadas. O diretor, que costumava ser um cineasta independente, está sob pressão do produtor e dos executivos do estúdio, enquanto todas as filmagens acontecem com telas verdes ao fundo, em uma nota crítica ácida sobre como o cinema atual é feito.

O cineasta, roteirista e produtor é Judd Apatow, quase um herói da comédia americana nas últimas décadas: dirigiu filmes como Virgin aos 40 anos, Ligeiramente Grávida, Pessoas engraçadas, O Rei de Staten Island e produziu Happy Gilmore, The Cable Guy, Best of My Weddings, Anchorman, Ladies at War, entre muitos outros. Não há comediante contemporâneo de primeira linha que não tenha participado de um filme produzido, dirigido ou escrito por Apatow.

É a fama do diretor que lhe permitiu reunir um elenco tão importante e - sem antecipar nomes - conseguir várias participações especiais surpreendentes de personalidades famosas. Karen Gillan, Iris Apatow, Peter Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key e Kate McKinnon são algumas das figuras principais. Atores derrotados, viciados em drogas, problemas conjugais ou segredos indizíveis. Histórias familiares, vistas em muitas sátiras, embora aqui Apatow alcance momentos de ferocidade incomum. Você ainda precisa se lembrar que as pessoas do filme gostam de tirar sarro de si mesmas. Todo mundo tem seu momento, mas é Pascal, em seu papel de ator delirante, que consegue algo além da zombaria.

O filme é muito reminiscente de A Movie War (Tropic Thunder, 2008) dirigido por Ben Stiller, com Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black e Tom Cruise. Na comparação, fica claro que não está nesse nível.

Apatow olha com alguma desconfiança para o mundo do cinema filmado com tanta tela verde ao fundo e ainda mais a de diretores que se dizem independentes e abandonam todos os seus princípios para fazer qualquer coisa. Mas, inesperadamente, onde alcança seus melhores resultados é quando exibe a loucura dos tempos da pandemia, quando analisa várias das situações ridículas e abusos autoritários que as pessoas sofreram. Esse delírio é o que equilibra The Bubble, que não é tão original em outros aspectos e que se perde em piadas muito ruins antes de dizer o que quer.

Comparado com o resto da filmografia de Judd Apatow, este filme disponível na Netflix é um retrocesso, mesmo com seus muitos bons momentos. Mas quando muitos esqueceram o que a humanidade experimentou nos últimos dois anos, The Bubble pode nos lembrar de algumas coisas que são engraçadas aqui, mas não eram na realidade.

CONTINUE LENDO: