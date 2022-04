Truques caseiros para eliminar moscas em casa

Você pode ter tido um momento desagradável com moscas enquanto almoçava ou cozinhava sua comida favorita. Esses pequenos insetos voadores, rápidos e desagradáveis, tendem a ser mais prejudiciais do que parecem, pois podem afetar nossa saúde por serem portadores de doenças. Além da presença deles, o som que eles emitem, perceptível aos nossos ouvidos, torna-se irritante e tentamos fazer de tudo para que eles desapareçam.

Para não ter que confiar no popular mata-moscas que sempre nos poupa de problemas, podemos recorrer a alguns truques caseiros fáceis de realizar em casa para acabar com sua presença. É importante lembrar que essa espécie aparece quando um elemento as atrai de acordo com o cheiro, é assim que elas se localizam nas frutas, panelas, frigideiras e nas latas de lixo onde colocamos o lixo.

Existem várias opções que temos em mãos para erradicá-los, de métodos naturais, com produtos químicos e até dispositivos elétricos. Revise cada um deles cuidadosamente e selecione o que melhor se adapta às suas necessidades em casa.

Você sabia o que... De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as doenças transmitidas por moscas domésticas incluem febre tifóide, paratifóide, cólera, disenteria bacilar, diarreia infantil, disenteria amebiana, giardíase, oxiuríase, ascaridíase, tricuriase e teníase.

TRUCOS CASEROS PARA ELIMINAR MOSCAS

1. Sacos cheios de água. Esse é um dos truques que são mantidos vivos ao longo dos anos. Cuidado, sua eficácia está no fato de que a embalagem a ser usada deve ser transparente. O local onde eles devem ser colocados é no teto, caixilhos de portas, colunas ou outra superfície. Use algumas cordas ou elásticos. Cuidado, não há evidências científicas de sua eficácia, mas acredita-se que a luz refletida na água crie um efeito visual que ataca diretamente os olhos das moscas. Algumas crenças sustentam que há um efeito melhor se colocarmos algumas moedas dentro.

2. Vamos fazer algumas armadilhas. Esta versão é para uso em espaços abertos, pois o cheiro que ela emanará não é agradável. Para fazer isso, precisamos fazer pequenos orifícios em uma garrafa de plástico bem no topo, onde o bico está localizado. O líquido que vamos adicionar é composto por uma mistura de água, vinagre e açúcar. Tente não deixar o líquido atingir as lacunas para que não transborde.

3. Vamos construir uma armadilha de papel. Vamos usar os sacos que nos são entregues com o pão, aqueles que são de cor marrom claro. Vamos cortá-los em tiras. Podemos deixá-los soltos ou amarrá-los com um fio. O próximo passo é fazer uma mistura com meio copo de água, outro de açúcar e adicionar 3 colheres de sopa de mel. Quando estiver pegajoso, vamos usá-lo para pintar os cortes que fizemos, pendurá-los e é questão de tempo para ver como eles grudam.

4. Para essa opção, precisaremos de alguns limões. Vamos cortá-los ao meio e colocar alguns dentes em cada fatia. Vamos colocar isso em pequenos pratos para colocá-los nas áreas onde moscas irritantes aparecem na casa.

5. Vamos fazer um repelente caseiro. Vamos precisar de uma garrafa de vinagre branco, um recipiente com um bico de pulverização e água. Vamos adicionar uma xícara de cada elemento e misturá-los muito bem. Vamos rosé isso em portas e superfícies onde as áreas não são muito claras, pois podem ser tingidas ou ficar amareladas, embora isso não aconteça em todos os casos.

6. Sirva-se da decoração. Hoje em dia, as plantas se tornaram os elementos da moda para decorar espaços de convivência. Alguns deles nos ajudam a afastar as moscas, como louro, hortelã, lavanda, alecrim, manjericão, absinto.

