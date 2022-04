Os golpes impressionantes na água que surpreenderam todos os espectadores do Augusta Masters

Embora a grande maioria do foco no Augusta Masters tenha apontado para o retorno de Tiger Woods à atividade profissional, na véspera do primeiro dia de competição, os talentos que participarão do evento começaram a mostrar parte de seu repertório. Na competição Par 3 realizada nos buracos do renomado Augusta National Golf Club, Tommy Fleetwood e Justin Rose cuidaram de levantar o público de seus assentos com duas tacadas impressionantes.

O tema da competição é terminar o buraco em três tacadas ou menos. Com uma lacuna no meio, o competidor britânico calculou a distância para tentar um golpe firme que faz a bola quicar na superfície da água sem afundar. Aos olhos atentos dos presentes, ele conseguiu deixar a bola a poucos metros do gol desejado, gerando a ovação do público.

No entanto, ele não seria o único a conseguir isso: o sul-africano também usou o mesmo recurso e alcançou um resultado semelhante. Dois chutes consecutivos com um grau de dificuldade muito alto com a particularidade de que Rose acabou acertando a bola do colega e afastando-a do buraco final. Como nada mais foi do que um evento amigável, foi tudo risos e parabéns entre os golfistas que competirão a partir desta quinta-feira em busca de vestir a característica jaqueta verde.

“Foi uma foto adorável”, disse Fleetwood aos repórteres após a rodada. Ele acrescentou em um tom desafiador com vista ao evento principal que acontecerá entre 7 e 10 de abril: “É muito bom ter um sucesso tão grande no Masters. Agora, três dias muito competitivos estão chegando. De repente, as execuções surgem como eu as imagino na minha cabeça. Vou tentar repetir.”

Todas as expectativas são colocadas no retorno de Tiger de que nesta quarta-feira planeja jogar uma rodada de treinos de nove buracos para tomar a decisão final depois de ver como seu físico responde ao esforço. “É sobre como meu corpo vai se recuperar e o que meu corpo pode fazer no dia seguinte”, explicou o 15 vezes vencedor do Grand Slams na frente dos microfones depois de jogar rodadas de treinos de nove buracos nos últimos dois dias.

Vale lembrar que o jogador de golfe de 46 anos ficou internado por semanas e não conseguiu andar por meses após um acidente de carro em fevereiro de 2021. . A abertura de Woods na primeira rodada de quinta-feira seria um dos retornos de lesão mais surpreendentes da história do esporte, já que o pentacampeão do Masters não joga oficialmente desde que defendeu seu título no Masters de 2020.

CONTINUE LENDO: