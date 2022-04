Marcha contra Pedro Castillo: celebridades peruanas que protestaram na Praça San Martín

Na noite de segunda-feira, o presidente Pedro Castillo anunciou em uma mensagem à Nação que A região metropolitana de Lima e a província constitucional de Callao entrariam em estado de emergência devido a protestos das transportadoras pelo aumento do combustível. Para impedir os tumultos na capital, o presidente ordenou um toque de recolher das 02.00 às 23.59 horas na terça-feira, 5 de abril.

No entanto, isso não impediu que centenas de peruanos saíssem às ruas para protestar contra o governo. Assim, desde as primeiras horas da manhã, foi convocada uma mobilização às 15h na Plaza San Martín, que se tornou viral nas redes sociais com hashtags #FueraCastillo e #TodosALaCalle.

Apesar do fato de que à tarde e quando se reuniu com o Conselho de Porta-Vozes do Congresso da República, o presidente Castillo anunciou que estava revogando a medida, a marcha continuou. Esta reunião contou com a presença de vários peruanos famosos, que vieram à Plaza San Martín para pedir que o presidente peruano fosse removido do palácio do governo.

MARIO HART

O ex-reality boy publicou através de suas histórias no Instagram que estava na Plaza San Martín, sendo uma das primeiras figuras públicas a fazer sua aparição. Depois de gritar “Fora Castillo!” , escreveu em sua plataforma: “Na união é força, vamos Perú!” , “Vamos tirá-lo de lá, com fé”, “Que ninguém tire nossa liberdade. Aqui está o toque de recolher.”

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ E GIGI MITRE

Os anfitriões do Amor y Fuego, programa que foi cancelado devido à conjuntura nacional, estiveram presentes na manifestação. O popular 'Peluchín' postou um vídeo em seu Instagram onde é visto protestando ao lado de seu parceiro. “Novo presidente urgente! Novo Congresso”, as figuras da Willax Tv, bem como as pessoas ao seu redor, são ouvidas gritando.

BRUNELLA HORNA

A motorista loira da América Hoy, que compareceu vestindo uma camiseta peruana, entrevistou algumas das pessoas que ficaram feridas durante o protesto. Ela também não se divertiu, já que jogou uma bomba de gás lacrimogêneo muito perto dela. “A marcha ficou fora de controle. Primeira vez que algumas bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas perto de mim, mas continuaremos lutando até Castillo sair. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia”, escreveu Horna.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

VANESSA TERKES

A atriz peruana veio à Plaza San Martín para levantar a voz de protesto com centenas de cidadãos. Em entrevista à ATV, ela destacou que não só em Lima eles querem a saída do chefe de Estado, mas grande parte do Perú também a solicitou. Através de suas redes, ela foi vista cantando “Contigo Perú” para incentivar mais compatriotas a saírem às ruas.

MICHAEL FINSETH

Embora tenha sido criticado nas redes por ser o líder da marcha contra Pedro Castillo, chamada de “Grande Marcha pela Liberdade”, o ator não teve medo e esteve presente na Praça San Martin. “Aqui estamos, peruanos de todo sangue. Não perca sua liberdade, defenda-a com sua vida para o presente e o futuro. Aqui, em nosso lindo Perú. Estamos esperando por você!” , escreveu no Twitter.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

NIKKO PONCE

O ator que interpretará Paolo Guerrero em uma série biográfica da Netflix documentou todos os detalhes da marcha contra Castillo. Segundo ele, a polícia pretendia dispersar os manifestantes mesmo que a manifestação fosse pacífica. “O protesto é pacífico, não há tumultos, estamos cantando. Por que você quer enviar bombas de água? Por que eles querem lançar bombas de gás lacrimogêneo?” , é ouvido em suas histórias no Instagram.

CONTINUE LENDO: