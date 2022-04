Em uma oficina em Cali, eles estavam transformando armas traumáticas em armas letais

Membros uniformizados da Polícia Metropolitana de Santiago de Cali, em meio aos controles realizados para combater o crime na capital do Vale, pavimentaram o espaço onde foi encontrado um homem que, supostamente, estava modificando armas traumáticas para transformá-las em letais. O homem foi capturado no bairro Morichal de Comfandi. O sujeito, agora nas mãos das autoridades, já tinha em seu arquivo a suposta prática de um homicídio ocorrido em novembro de 2021.

Na casa onde o suposto criminoso foi mantido, havia um arsenal artesanal com planos, armas modificadas, outros prontos para alterar e maconha. Especificamente, um rifle traumático, três pistolas traumáticas, um revólver traumático modificado, quatro mil gramas de maconha solta e 200 cigarros dessa mesma substância foram apreendidos. Os homens uniformizados também assumiram o controle de ferramentas especializadas para a modificação de armas.

“Da mesma forma, foi encontrado um plano da área, que reflete a maneira pela qual suspeitos criminosos criam essas ações que afetam a segurança do cidadão”, disse a polícia.

O que a autoridade explicou é que o que o homem estava fazendo era trocar as armas de armas para modificar sua resistência a novas pressões e fornecedores. A ideia é ajustar as armas para caber nos cartuchos convencionais. Isso muda a classificação desse armamento de traumático para letal.

“O que eles fazem é trocar o cano ou reforçar o cano para suportar essas pressões, além disso, eles devem fazer uma modificação no que é a carcaça do fornecedor para estendê-lo, já que o comprimento do cartucho convencional ou cartucho de guerra é maior que o do cartucho traumático (...) A troca do barril e a abertura do alojamento do fornecedor podem ser entre 100.000, 150.000 e 200.000 pesos”, explicou o prefeito Édison Gaitán Barrera, membro do grupo de rastreamento de armas do laboratório forense de balística de Dijín, em entrevista entregue ao noticiário Canal Caracol, no ano de 2021.

O capturado, enfatiza a autoridade, conseguiu fazer até 16 modificações mensais. Essas novas peças valiam doze milhões de pesos no mercado negro. Além da fabricação e venda desses artefatos, o homem estava envolvido em questões de tráfico de drogas. Na casa onde ele foi capturado, uma geladeira com sacos de maconha foi encontrada.

Agora, nas mãos da justiça, ele terá que responder pelas acusações contra ele pelos crimes de homicídio e porte ilegal de armas de fogo. “Não deve haver diferenciação normativa entre armas traumáticas e armas letais. Eles devem estar na mesma categoria. O governo deve reconhecer que esta é uma grande questão de segurança nacional e não deve tratá-la como um problema administrativo de registro ou regulamentação. As armas traumáticas devem ser imediatamente consideradas uma arma que deve ser completamente restrita ao uso das forças públicas”, disse Daniel Rico, diretor de análise C, ao mesmo meio de comunicação.

Segundo as autoridades, durante 2022, 520 armas traumáticas e 291 armas de fogo foram apreendidas. Em maio de 2021, a Polícia anunciou a apreensão de 4.371 armas traumáticas. Uma arma traumática modificada, de acordo com informações de 2021, pode custar cerca de US $1.000.000. Bogotá, Medellín e Cali, para esse ano, foram classificadas como as cidades com mais alertas para modificação de armas. Em 2020, as autoridades informaram que 216.082 armas não letais entraram no país, principalmente da Turquia.





Continue lendo: