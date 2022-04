“Gotham”: a origem dos personagens de Batman em uma visão obrigatória da polícia para os fãs

Quando Christopher Nolan completou sua trilogia Batman, os fãs do personagem sabiam que um ponto muito alto havia sido alcançado na história do personagem e que não seria fácil repetir o sucesso e a qualidade em um novo filme. Também não seria fácil recontar a origem do personagem. Foi então que uma série fez uma aposta mais ousada: contar a origem de todos os personagens de Gotham City. A série se chamava Gotham, pode ser vista na Netflix, e por cinco temporadas e um total de cem episódios deu aos fãs da DC Comics a oportunidade de desfrutar de longas histórias de toda a imaginação do Batman.

O protagonista de Gotham é James Gordon (Ben McKenzie), um novo policial que se junta ao Departamento de Polícia de Gotham City. Ele é designado como parceiro de Harvey Bullock (Donal Logue). Gordon e Bullock têm duas visões opostas: enquanto o novato se lida com códigos rígidos, o veterano tem um olhar desencantado e menos severo em seu trabalho. O primeiro caso que eles têm que enfrentar é o assassinato de Thomas e Martha Wayne, um casal de milionários que foram mortos em um beco na frente dos olhos de seu filho, Bruce Wayne (David Mazouz). Gordon conhece o menino Bruce e seu mordomo, Alfred Pennyworth (Sean Pertwee), e promete que encontrará os responsáveis pelo crime.

Gotham City é um covil de corrupção e as guerras entre gangsters estão começando a ter novos protagonistas. A série começa mais como um policial do que uma história de super-herói. Há uma certa ambigüidade no cenário e na tecnologia, o que torna impreciso o tempo em que ocorre. Penguin, Riddle, Catwoman, todos começam como personagens plausíveis, do mundo real, e pouco a pouco se transformam no mundo dos quadrinhos. Embora não tenham usado o nome Joker/Joker por considerá-lo mais valioso para os filmes, um dos personagens que aparece mais tarde na trama, Jerome Valeska (Cameron Monaghan), é uma clara referência a ele.

Gotham não é uma série de efeitos especiais e o elemento fantástico gradualmente entra na história e aumenta com o passar das temporadas. Sua história central é a de um bom policial indo cada vez mais fundo no lado negro. Sua namorada, Barbara Kean (Erin Richards), também está transformando capítulo após capítulo. O menino Bruce se tornando um adolescente e lutando contra seus próprios fantasmas enquanto a dor e a vingança dominam seu coração. Mulher-Gato (Camren Bicondova), Pinguim (Robin Lord Taylor) e Riddle (Cory Michael Smith) também são três personagens enormes cuja evolução é de mais de cem episódios.

As duas primeiras temporadas são as mais poderosas, mas a quarta temporada é aquela que começa a mostrar Bruce Wayne como o herói que ele se tornará e, afinal, o que justifica a existência de todos os outros. Os personagens dos vilões crescem ao longo das estações e as oscilações entre os lados dos personagens também fazem parte da graça de Gotham. Sendo um mundo tão familiar para todos, é um verdadeiro mérito fazer com que uma série tenha uma identidade poderosa. Ironicamente, o universo aqui descrito é mais violento que o dos filmes, como se estivesse pronto para ser visto por um público mais adulto. Também tem espaço para desenvolver muitos vilões, algo que, por razões óbvias, os longas-metragens não têm.

A quinta temporada começa com uma Gotham City dividida por territórios dominados por uma guerra de gangues, mas é a mais curta das cinco, então a evolução final dos personagens é apreciada para chegar à forma mais semelhante à forma como eles são popularmente conhecidos. É um prêmio genuíno para os fãs da série e fãs do universo Batman. É uma longa prequela que leva ao grande momento que todos estão esperando. Nesse aspecto, Gotham não decepciona nem um pouco.

A série joga para respeitar muitos elementos do cânone original, mas ao mesmo tempo aposta em criar seu próprio imaginário em muitos momentos. Neste ponto, e como toda mitologia, Batman é um personagem do qual existem muitas versões. Embora cada novo filme seja um sucesso de público, Gotham também mostra que há material suficiente para uma série como esta e muitas outras. Cem episódios mostram como o mundo de Gotham é inesgotável, neste caso centrado na figura de James Gordon. Batman, um personagem que tem mais de oitenta anos de história e que mantém sua popularidade intacta.

CONTINUE LENDO