Duque anuncia investimento de US $4,5 bilhões em fundos de pensão para projetos de infraestrutura

Nas últimas horas, o Presidente da República, Iván Duque Márquez, anunciou que os fundos de pensão privados, afiliados à Asofondos, investirão US $4,5 bilhões adicionais para aumentar a cobertura rodoviária e a conectividade na Colômbia.

A decisão foi informada após uma extensa reunião na Casa de Nariño em que participaram membros do governo nacional, como o ministro das Finanças, José Manuel Restrepo, e os porta-vozes e presidentes dos fundos de pensão, incluindo o presidente da Asofondos, Santiago Montenegro.

Ele também destacou que o investimento dos fundos será feito em empresas que trabalham no desenvolvimento de infraestrutura de interconexão e no desenvolvimento de projetos de energia, o que possibilita falar de uma carteira de cerca de US $33 bilhões adicionais.

Ao mesmo tempo, ele indicou que a injeção de fundos buscará “o bem-estar dos cidadãos e será financiada de forma responsável com as economias dos colombianos”. Algo que, disse, gerará rentabilidade para eles, “impulsionando o desenvolvimento social e econômico do país, criando empregos e transformando as regiões”.

Ele também acrescentou que os investimentos que foram feitos nos modelos de concessão, por meio de fundos de capital, permitiram que a Colômbia concluísse muitos trabalhos estratégicos.

“Com este anúncio feito pelos fundos de pensão, desse investimento adicional em infraestrutura, sem dúvida teremos mais empresas participando dos editais para os novos projetos que estão previstos para o nosso país. E isso, também, eles têm a ver com projetos de adaptação às mudanças climáticas, projetos como a recuperação do Canal del Dique ou a navegabilidade do rio Magdalena e, também, projetos para expandir a rede nacional de aeroportos, projetos ferroviários”, disse.

Nesse sentido, Montenegro destacou o compromisso do setor com as obras de infraestrutura do país e mencionou alguns já entregues, como Mar 1, a concessão costeira; a Concessão Alto Magdalena, a Rota do Cacau; a rodovia Cambao-Manizales; a Transversal del Sisga; o 4G Neiva-Girardot; Pacific 2 e Pacific 3, entre outros.

O presidente da Asofondos também destacou que o dinheiro tem participação em hotéis, habitação, shopping centers, comércio e armazenamento. “Sem os recursos dos fundos de 18 milhões de membros, essas obras não existiriam, nem o país teria previdência”, acrescentou.

Em linha com o exposto, ele disse que “o cálculo é que todos esses projetos geraram 110 mil empregos e 70% da força de trabalho foi local nas regiões onde foram desenvolvidos”.

