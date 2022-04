Córdova e Murayama, perto de se despedir do INE; Deputados vão propor o novo conselheiro presidente

Quatro dos 11 conselheiros eleitorais que compõem o Conselho Geral do Instituto Nacional Eleitoral (INE) estão a um ano de completar seu mandato, incluindo Lorenzo Córdova e Ciro Murayama, que foram alvos do críticas ao governo federal nas últimas semanas sobre a questão da revogação de mandato.

Além disso, em abril de 2023, Adriana Margarita Favela Herrera e José Roberto Ruiz Saldaña deixarão o Instituto, para que a Câmara dos Deputados nomeie seus revezamentos, que serão responsáveis pela condução do processo da eleição federal de 2024, em que a renovação da Presidência do Republic se destaca.

O presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou que, após a revogação do mandato, enviará ao Congresso uma Reforma Eleitoral iniciativa que visa uma profunda reengenharia do INE, onde os conselheiros eleitorais seriam eleitos por voto popular, embora os candidatos fossem propostos pelo Poder Executivo e Legislativo.

Independentemente do anúncio desta reforma constitucional, a legislação em vigor até o momento indica que no próximo ano a Câmara dos Deputados deve emitir uma chamada para que os aspirantes a vereadores eleitorais se inscrevam e uma comissão de avaliação para selecionar uma lista de candidatos com os melhores perfis, que devem comparecer entrevistas para demonstrar sua capacidade técnica em questões eleitorais.

Posteriormente, a comissão avaliadora da Câmara dos Deputados selecionará uma lista dos melhores candidatos, que será apresentada ao Conselho de Coordenação Política, e para selecionar os quatro conselheiros eleitorais para o período 2023-2032, o voto favorável de dois terços dos legisladores estar presente na sessão plenária.

De acordo com a Lei Geral das Instituições e Procedimentos Eleitorais, a Conselheira Presidente do Conselho Geral do INE será eleita por dois terços dos Deputados, 'para que Morena e seus aliados sejam decisivos em 2023 para a nomeação do revezamento de Lorenzo Córdova.

Deve-se notar que em San Lázaro, Morena tem 202 dos 500 assentos, e junto com seus aliados PT e PVEM eles somam 279, então eles teriam a maior chance de definir os novos quatro membros do INE.

Neste fim de semana, a controvérsia surgiu devido ao fato de o secretário do Interior, Adán Augusto López, ter participado de um evento público em Coahuila, no qual se manifestou abertamente a favor do presidente Andrés Manuel López Obrador diante do dia iminente da revogação do mandato. Além disso, destacou que o INE será reformado em breve e serão as pessoas que votarão nos conselheiros eleitorais e magistrados, que serão retirados de uma lista proposta pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistiu nesta segunda-feira que apoia a proposta de reforma do INE e disse que “é tempo de mudar “as condições em que o órgão eleitoral opera, uma vez que considerou que os membros do Conselho Geral não deveriam ganhar mais do que o Presidente da República.

Sheinbaum, que é considerado um dos candidatos à candidatura presidencial de 2024, acrescentou que “é hora de mudá-la por causa da forma como as reformas eleitorais ocorreram e dos privilégios usufruídos pelos vereadores eleitorais, só os sonhos que estão acima do salário do presidente estão acima do salário do presidente, estão acima do salário entre os mexicanos, que não acabaram com seus privilégios no Conselho Eleitoral, mas continuam a usar recursos públicos [...] isso é insustentável”.

Teremos que esperar o dia 10 de abril e a revogação do mandato para conhecer em detalhes a proposta de Reforma Constitucional destinada a reengenharia do órgão eleitoral que organizará e executará as eleições presidenciais de 2024.

