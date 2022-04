A promoção para a Liga MX pode retornar: quem são os primeiros candidatos

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

A Liga MX pode estar enfrentando seus últimos meses como uma liga sem promoção ou rebaixamento, porque segundo a ESPN, a possibilidade de retomada da luta para subir para a primeira divisão do futebol no México está muito próxima.

Isso porque quatro equipes iniciaram o processo de certificação com a Federação Mexicana de Futebol (FMF), com a qual teriam a possibilidade de promoção se alcançassem os méritos esportivos necessários; no entanto, de acordo com as demandas da liga, é essencial que todas as quatro equipes sejam endossadas , uma vez que são necessários pelo menos quatro clubes certificados para retomar a promoção.

Quais são os clubes que solicitaram sua certificação para promover?

As equipes que já iniciaram o processo e que teriam sido confirmadas pela ESPN são Atlante, Venados de Yucatán, Atlético Morelia e Leones Negros, que se tornariam os primeiros clubes com a possibilidade de retornar à Primeira Divisão, um processo que concluiu com o recebimento dos pedidos em 4 de abril.

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

Os requisitos exigidos pela MX Expansion League para promoção são os seguintes:

1. Arquivo de afiliação. O Clube deve ser mantido atualizado com seu arquivo de associação de acordo com o Estatuto da FMF e os Regulamentos de Associação, Nome e Sede (RANS).

2. Critérios de infraestrutura. O clube deve atender aos requisitos mínimos em seu estádio em termos de: campo, iluminação, vestiários, caixas, serviços de saúde, médicos e de segurança e imprensa. Bem como campos de treinamento e clube.

3. Critérios de controle econômico. Os cubos devem atender aos objetivos estabelecidos nas Diretrizes de Controle Econômico. Especificamente, as demonstrações financeiras, orçamentos e cartas de não débitos serão avaliadas.

4. Estrutura institucional. Deve ser comprovado que o Clube tem o modelo de estrutura institucional que permite, através da distribuição de áreas e funções, ter uma melhor ordem corporativa.

5. Diretrizes para a implementação do Fundo de Melhoria. Verifique se os clubes não gastaram mais de 50% no pagamento da folha de pagamento esportiva e se o restante foi usado para as despesas operacionais do clube.

6. Opinião do consultor externo. Um consultor nomeado pela LIGA MX emitirá um parecer sobre informações financeiras históricas e sobre o Plano de Negócios a ser apresentado por cada Clube para apresentar seu projeto de crescimento de 3 anos.

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





*Informações em desenvolvimento