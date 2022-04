A incerteza continua devido à data em que o Hidroituango entrará em operação

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Durante o Conselho de Administração realizado ontem, o prefeito de Medellín, Daniel Quintero, questionou a data em que a Hidroituango começaria a operar. Isso colocaria em questão a data anunciada pelo governo nacional, quando o presidente Iván Duque, durante sua visita ao projeto, indicou que as obras começariam em 26 de julho, com o início da operação da primeira turbina.

Ele ainda acrescentou que, se esse período fosse excedido, poderia resultar em uma séria multa multimilionária para o país,

Quintero sugeriu, que eles não devem se apressar em entregar, pois é melhor “ter certeza de que tudo está bem acabado”.

Mas, o que foi dito no Conselho de Governadores é muito contrário ao que disse há alguns minutos na Rádio Caracol, pois garante que a data de entrada em operação seja mantida para 26 de julho, uma vez que não há contratempos para que o estabelecido não seja cumprido, “Estamos indo muito bem, Hidroituango está indo a todo vapor. Estamos dia e noite. É um dos projetos mais complexos; túneis para cobrir e assim por diante. Essa energia seria essencial para o país, estamos focados em que ela funcione”.

Ele esclareceu que ainda há um alto nível de risco, na verdade, há áreas com alerta vermelho. Uma das causas é um túnel que deve ser fechado para garantir a “segurança total” dos habitantes. Diante das deficiências do projeto, ele disse: “Em 2013, devido a decisões que buscavam aumentar o valor do trabalho e ganhar meses, eles mudaram o design do trabalho. O terceiro túnel foi construído com material pobre e menos haste e concreto. Isso levou ao colapso desse túnel. Se esse túnel tivesse desmoronado, mas os outros não tivessem fechado, hoje a barragem estaria produzindo energia. Houve superação de custos de 12 trilhões de pesos, já recuperamos 4,3 e estamos fazendo o possível para retirá-lo o mais rápido possível sem arriscar o projeto”.

Ele também garantiu que eles estão tomando todas as medidas necessárias para reduzir o risco de comunidades a jusante, que é um dos pontos que mais gerou dúvidas devido às contingências que o trabalho apresentou, principalmente devido às falhas estruturais que foram relatadas.

Oficialmente, de acordo com Natasha Avendaño García, superintendente de serviços públicos domésticos, o progresso do projeto é superior a 80%. O órgão de controle e vigilância esclareceu que haverá um acompanhamento programado para garantir o cumprimento e que sua operação seja iniciada corretamente.

Deve-se notar que o Consórcio CCC Ituango, operador da obra, anunciou em fevereiro em uma carta dirigida às Empresas Públicas de Medellín, EPM, que os horários anunciados não se encaixavam na realidade.

Em contraste, a pressão do governo nacional continua a manter que 26 de julho será a data em que o megaprojeto começará a operar. “Continuaremos monitorando o estado de Hidroituango, pois nosso compromisso e o de todo o Governo Nacional é apoiar a entrada em operação do projeto de infraestrutura elétrica mais importante que tem o país”, disse o Superintendente Avendaño.

CONTINUE LENDO: