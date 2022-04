Eles permitem a fatura do imposto predial para a aptidão física para adultos mais velhos

Desde 1º de abril, o Ministério da Fazenda começou a emitir faturas de imposto predial, que estão disponíveis na nova plataforma digital: Escritório Virtual, a partir daí os contribuintes devem se registrar com um e-mail e uma senha segura e, em seguida, realizar o procedimento de geração do recibo e pagamento.

No entanto, como nem todos os cidadãos não têm instalações para acessar os novos meios tecnológicos, o Ministério das Finanças enviará a conta física às pessoas dos estratos 1, 2, rurais e, no estrato 3, aos proprietários adultos com mais de 60 anos de idade.

“Os vencimentos da Predial, com 10% de desconto, serão escalonados de 9 a 24 de maio, de acordo com a última carta do CHIP; e sem desconto, o prazo vai até 24 de junho. Ou seja, os contribuintes que ainda não declararam e pagaram o imposto terão mais de um mês para obter o benefício”, disse a entidade.

O Gabinete do Prefeito enviará as contas físicas para quase 700.000 propriedades nos estratos 1, 2 e rurais e para 260.000 casas do estrato 3, cujas propriedades são de propriedade de idosos. Essas pessoas poderão cumprir o pagamento do imposto predial por meio dos canais tradicionais.

Por sua vez, o secretário de Finanças, Juan Mauricio Ramírez, explicou que a nova plataforma “simplificará os procedimentos e fornecerá informações completas, precisas e oportunas aos mais de 2,6 milhões de contribuintes da Predial em Bogotá, incluindo aqueles que pagarão parcelado”.

Como se cadastrar no escritório virtual?

1. Os contribuintes devem visitar o site oficial da Secretaria do Tesouro Distrital.

2. Vá para a seção Escritório Virtual e clique em 'Registrar novo escritório virtual' e depois em 'Cadastre-se aqui'.

3. Selecione o tipo de documento com o qual você vai se registrar e preencha os dados solicitados.

4. Clique na opção 'OK'.

5. Responda às perguntas de validação que o sistema gera e clique em “Enviar”. Deve-se lembrar que, se as respostas não estiverem corretas, o sistema não permitirá que você avance no processo.

6. Crie seu nome de usuário e senha. Se você já registrou um e-mail na página, ele aparecerá, mas você pode modificá-lo se quiser.

7. Você receberá um e-mail confirmando seu registro para ativar sua conta.

Uma das novidades deste Escritório Virtual é que o usuário do contribuinte não será mais seu número de identificação, mas um e-mail, que com uma senha segura permitirá a realização dos procedimentos.

Como baixar e pagar o imposto predial?

Depois de fazer o respectivo registro, os cidadãos podem acessar a página da Secretaria do Tesouro de Bogotá, para fazer o download e pagar a respectiva fatura. Aqui estão os passos a seguir:

1. Encontre a parte do escritório virtual e selecione o botão 'Imposto sobre a propriedade unificada'.

2. Faça login com o e-mail e a senha que foram criados anteriormente.

3. Clique no botão “Contribuinte” para fazer todas as transações e pagamentos.

4. Selecione a guia “Cobrança”.

5. Nas guias suspensas, escolha as opções 'Imposto sobre a propriedade', selecione o ano 2022 e clique em 'Pesquisar'.

6. Aparecerá uma caixa onde você encontrará a opção de baixar a fatura e também fazer o respectivo pagamento.

Datas de pagamento do imposto predial

Para este ano, os contribuintes terão até 24 de junho para cumprir a obrigação. No entanto, se o Bogotá estiver interessado em fazer o pagamento com o desconto de 10%, deverá cancelá-lo entre 9 e 24 de maio.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

