Marcelo Flores recebeu uma chamada para jogar pelo time principal do Arsenal

A carreira juvenil de Marcelo Flores começou a crescer de forma abismal, pois ele tinha apenas 18 anos, o Arsenal Football Club o convocou para competir com o primeiro time da Premier League. A notícia foi divulgada nas redes sociais porque seu pai, Rubén Flores, ficou encarregado de compartilhar a notícia com seus seguidores.

Através de uma breve mensagem nas redes sociais, ela revelou que seu filho havia sido chamado para se apresentar com o primeiro time do Arsenal para a partida contra o Crystal Palace, que será disputada na segunda-feira, 4 de abril às 14:00 hrs (horário do México Central).

O anúncio foi feito pela notícia que surpreendeu os seguidores do atacante mexicano-canadense:

“Emoção para o topo com a primeira chamada de @10marceloflores para o primeiro time @Arsenal para o jogo de amanhã Filho de sorte, você tem uma vida inteira se preparando para esses momentos #Flor3s”.

Marcelo Flores y su primera convocatoria del Arsenal con el primer equipo (Foto: Twitter/@Ruboflores)





*Informações em desenvolvimento