Gianluca Lapadula não foi considerado no Benevento x Pisa, apesar de ter sido convocado

Gianluca Lapadula foi mais uma vez descartado para uma partida do Benevento na Série B. A equipe liderada por Fabio Caserta enfrenta o Pisa na 32ª jornada e o peruano não faz parte dos jogadores disponíveis para o compromisso. No entanto, ainda não há uma razão clara para sua ausência, embora seja possível que o motivo tenha sido dado no Perú 2-0 Paraguai para as Eliminatórias Sul-Americanas.

Lembre-se de que 'Bambino' foi ferido no duelo contra o 'albirroja', onde foi o autor do primeiro gol da partida. O futebolista de 33 anos saiu 87 minutos após o compromisso vital e Alex Valera entrou em seu substituto. Ele não foi visto nenhum gesto irritante durante a partida, mas no momento da celebração no Estádio Nacional, seu pé direito podia ser visto enfaixado e com gelo dentro, então ele provavelmente sofreu um golpe ou uma torção.

No entanto, o atacante foi convocado pelo estrategista italiano nesta sexta-feira, 1º de abril, quando foi publicada a lista de jogadores para esta nova data da Série B. No momento, não há parte médica oficial do clube nem eles falaram sobre a ausência de 'Lapagol'. Espera-se que nas próximas horas o principal motivo seja conhecido.

Benevento luta no topo da segunda divisão da Itália e quer subir nesta temporada. Pisa é um rival direto e, se conquistasse uma vitória, estaria a um ponto do terceiro lugar e dois pontos atrás do líder Cremonese. No entanto, a equipe de 'as bruxas' tem uma partida a menos e lá pode chegar ao ponteiro se alguns resultados forem dados a seu favor.

El delantero peruano no fue considerado por Fabio Caserta.

GIANLUCA LAPADULA NOS PLAYOFFS

Lembremos que Gianluca Lapadula é o atacante titular da 'blanquirroja'. Nas últimas Eliminatórias Sul-Americanas rumo à Copa do Mundo de 2022 do Qatar, ele jogou 13 partidas das 18 que foram disputadas. Ele contribuiu com dois gols para a Bolívia, Venezuela e Paraguai. Além disso, ele prestou uma assistência contra o Equador em Quito, na partida que o tornou o titular indiscutível do 'Blanquirroja'.Este foi seu primeiro processo de qualificação e ele fez sua estréia contra o Paraguai em Santiago.

Gianluca Lapadula convirtió un gol a Paraguay, el cual abrió el partido que terminó en triunfo de Perú. | Foto: FPF

GIANLUCA LAPADULA FICA LISONJEADO COM A MÍDIA ITALIANA

A seleção peruana garantiu a posição de repescagem em relação ao Qatar 2022 e parte dessa conquista do 'bicolor' é de Gianluca Lapadula, que marcou um gol para 'Albirroja' e foi recentemente elogiado por 'La Gazzetta dello Sport'.

A importante mídia italiana escreveu um artigo no qual lamentou o que a seleção italiana perdeu ao deixar o jogador de futebol de 32 anos. “Perú, febre de Lapadula: “Isto é o que a Itália perdeu, se não marcar, coloca o 'matiz... “em cada bola”, apontaram na manchete.

Información de 'La Gazzetta dello Sport' por Gianluca Lapadula.

GOL CONTRA O PARAGUAI NA ÚLTIMA DATA

Gianluca Lapadula foi encarregado de abrir o placar no Estádio Nacional e dar tranquilidade aos torcedores peruanos, que esperavam uma vitória contra o Paraguai para garantir o quinto lugar na classificação das Qualificatórias do Qatar 2022. O gol veio antes dos cinco minutos da partida e foi gritado por um colosso completo. Christian Cueva ficou encarregado de prestar uma assistência fabulosa que deixou 'Bambino' na frente do goleiro 'albirrojo'.

CONTINUE LENDO